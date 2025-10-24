インタートレード<3747.T>は証券会社など金融機関向けのシステム開発会社。法定通貨に価値を連動させた「ステーブルコイン」の発行に動き出す企業が相次ぐなか、足もとの株式市場ではこれが投資テーマとして脚光を浴びている。同社は暗号資産関連事業を担う持ち分法適用会社デジタルアセットマーケッツにおいてステーブルコイン案件を手掛けた実績がある。



業績は第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の時点で最終赤字を計上。前年同期と比べ大口顧客からのライセンス利用料や開発案件が減少した。通期で黒字を予想しており、この達成が注視される状況にあるものの、株価には既に織り込みが進んでいるもようだ。ステーブルコイン関連の位置づけで人気化し、８月に１４４０円の高値を形成。その後調整局面に移行したが、２５日移動平均線を足場に切り返す動きをみせている。（イ）



出所：MINKABU PRESS