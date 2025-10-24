¡Öµð¿Í¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤â¡×4ÈÖÉÔºß¤ÎÍèµ¨¡¢°¤Éôµð¿Í¤¬ÁÀ¤¦¤Ù¤ÀïÎÏ¤Ï¡©¡¡µå³¦OB¤Ï¸µºå¿À25ºÐ¡¢±¦¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤ò¿äÁ¦¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬È´Å§¤·¤Æ¤Í¡¢Ìî¸ý¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×
ºå¿À°éÀ®½Ð¿È¤ÎÌî¸ý¤Ï±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï10·î22Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥»¥ê¡¼¥°ÊÔ¡ÛÂè£±¼¡ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤¬³ÎÄê¡ª¹âÌÚËGM¤Ê¤éÃ¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡©²ÄÇ½À¤ò¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡NPBÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÆüËÜµå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼µå³¦¤Ç¤âÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÏVÃ¥²ó¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÂÇÀþ¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î7ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬17ËÜÎÝÂÇ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀïÎÏÊä¶¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÆµåÃÄ¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤â¿Ê¤àÃæ¡¢ºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤âÂç»ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥»¥ê¡¼¥°ÊÔ¡ÛÂè°ì¼¡ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤¬³ÎÄê¡ª¹âÌÚËGM¤Ê¤éÃ¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡©²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤ÀÁª¼ê¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÍ¥¾¡µåÃÄ¤Îºå¿À¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¾µåÇË²õ²¦»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤â»ý¤ÄÅÏÊÕÎÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡¢22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Çºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.260¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï22»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÂ®¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤·¡¢¿ê¤¨¤È¤È¤â¤ËÄ¾µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸µ¡¹ÂÇ¤Æ¤ë¡¡¤¢¤È¤ÏÊÑ²½µå¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¤É¤¦¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¡×¤Èº£¸å¤â³èÌö¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡Ìò³ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö±¦¤ÎÂåÂÇ¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¡×¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤ó¤«¤â¡¡¥»¥«¥ó¥É¤â¥µ¡¼¥É¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¡¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëµåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºå¿À¤«¤é¤Ï¤â¤¦1¿Í¡£2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤ê¡¢º£²óÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ìî¸ý¶³Í¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡±¦¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤È¤·¤ÆËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯7·î10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢±üÀî¶³¿¤«¤é4²ó¤Ë¥×¥í½éÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬È´Å§¤ò¤·¤Æ¤Í¡×¡ÖÌî¸ý¡¢¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ë¤âºÍÇ½¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹âÌÚ»á¤¬µå¾ì¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ìî¸ý¤¬°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤¬¤¤ì¤¤¤À¤è¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1·³µ¡²ñ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¹âÌÚ»á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£¡ÖÈà¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëµåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£±¦¤Î³°Ìî¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Öµð¿Í¤È¤«¤¤¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢³°ÌîÉÛ¿Ø¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Ç´¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤·¤Í¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬µð¿Í¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤â¤Ê¡×¤È¡¢´«¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âµð¿Í¤Ë7·î¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿²µºäÃÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤Þ¤ÀÀ¸¤¤ëÆ»¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÅê¼ê¤ÇDeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿µþ»³¾Ìï¡¢Æ±¤¸¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»³ËÜÂçµ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£¸å¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤â´Þ¤á¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤òÌÎº÷¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£º£¸å¤Îµî½¢¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï