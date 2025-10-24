「SMBC日本シリーズ」は、あす25日にみずほペイペイドームで開幕し、セ・リーグの阪神、パ・リーグのソフトバンクとリーグ覇者同士が対戦する。阪神は23日、甲子園球場で先発投手陣が練習。同シリーズは予告先発が採用されるが、第1戦の先発が有力視される村上頌樹投手（27）は一部で他の投手と同じ練習メニューを消化するなど“煙幕”を張って頂上決戦へ緊張感を漂わせた。チームは練習後に初戦の舞台となる福岡に入った。

“情報戦”はすでに始まっているのだろう。レギュラーシーズンでは見られなかった光景が広がったのは、各投手がキャッチボールを終えた後だった。

通常なら投球練習を行う投手が投手コーチ、ブルペン捕手とともに右翼後方にある出入り口からブルペンに向かう。25日の第1戦での先発が有力視される村上は、シーズン中の調整通りなら2日後の本番に備えてブルペン入りするとみられていた。だが、最初に出入り口に向かったのは才木で後に続いて村上、大竹、高橋、デュプランティエと練習に参加した全投手が同じ行動を取り、同じルートで屋内に向かった。

時間にして約30分。隣接する室内練習場の明かりも消灯しており、投手陣は煙幕を張るようにグラウンドから姿を消した。

その後は、各自がショートダッシュや右翼から左翼へのポール間走とおのおのメニューを消化も、村上はブルペン入りしたかを問われると「いや、そこら辺は（投手コーチの）安藤さんに聞いてもらえれば、自分は分からないので」と多くを語らず。その後、報道陣の前に現れた安藤投手コーチも「ノーコメント」と首を振った。

日本シリーズは予告先発が採用されるため各試合の前日には両軍に先発投手が伝わるが、ギリギリまで手の内は明かさない。シーズン中もチームの戦略面に関して口を閉ざした藤川監督らしいソフトバンクへの“けん制”にも見える。 （遠藤 礼）

【日本S出場資格者公示 原口、伊原ら登録】

日本野球機構（NPB）は23日、日本シリーズの出場資格者名簿を公示した。両軍40人ずつで、この中から26人がベンチ入りできる。阪神は今季限りでの現役引退を表明している原口に加えて伊原、早川の新人コンビや、今季一度も1軍昇格がなかった藤田らが登録された。一方、21日のフェニックス・リーグ、ロッテ戦で死球を受けて途中交代した栄枝と、ファーム調整が続いていた楠本が外れた。ソフトバンクは左脇腹痛で離脱していた近藤が入った。