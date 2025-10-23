10月23日は「じゃがりこの日」です。1995年10月23日にカルビー（東京都千代田区）が「じゃがりこ」を発売した日にちなんで制定されました。

そんな「じゃがりこの日」にあわせ、シップ（東京都港区）が運営する「YOUTH TIME JAPAN project（YTJP）」が「好きなじゃがりこの味」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年9月10日から同月24日、YTJP参加校の高校生を対象にインターネットとFAXにて行われました。計1554人（男性711人、女性843人）から有効回答を得ています。

男女共「サラダ」が人気

男子高校生の「好きなじゃがりこの味」ランキングでは、最も多かったのが「サラダ」で50.5％でした。次いで「チーズ」（11.8％）、「じゃがバター」（11.4％）となりました。

一方、女子高校生の同ランキングでは、最多が「サラダ」で42.8％でした。次いで、期間限定で販売された後、定番商品となった「たらこバター」（20.0％）、「チーズ」（9.8％）という結果となっています。

1995年の発売当初からある定番商品の「サラダ」が男女共に多く、男子は2位に4倍以上、女子は2位に2倍以上の差をつけて1位となりました。

調査結果を受けて、同社は「男女ともに、上位5つには、通年販売されている定番の味がランクインする結果となりました」とコメントしています。