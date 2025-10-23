【牛角】「2,500円焼肉食べ放題」に「ソフトドリンク飲み放題無料」の特典付き Xで「1万円食事券」が当たるキャンペーンも【学生限定】
焼肉チェーン「牛角」は、「学生グループ限定食べ放題コース(1人税込2,500円)」を、2025年10月20日(月)から平日限定で実施している。そのほか、ソフトドリンク飲み放題が「無料」になる特典や、公式Xで「1万円食事券」が当たるキャンペーンも開催中。※販売期間：2025年10月20日(月)〜11月21日(金)、公式Xキャンペーン期間：2025年10月20日(月)〜11月3日(月)、学生限定、以下文中の価格はすべて税込表記
1996年に三軒茶屋からスタートした「牛角」は、株式会社レインズインターナショナルが運営する日本最大級の焼肉チェーン。高品質な肉や豊富なサイドメニュー、居心地のよい空間づくりが人気で、現在は国内に490店舗(2025年10月時点)を展開している。
「学生グループ限定食べ放題」（1人2,500円）は、沖縄県、他一部店舗では未実施
「学生グループ限定食べ放題コース」は、カルビ･ハラミ･タン･ホルモンなどの定番焼肉から創作焼肉、人気のサイドメニューまで、40品以上が楽しめる食べ放題メニュー。オーダーすると、ソフトドリンク飲み放題が無料になる。
さらに、牛角公式X でフォロー&リポストキャンペーンも実施中。2025年10月20日(月)〜11月3日(月)の期間、公式アカウント(@gyukaku29)をフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で30名に「牛角デジタル食事券1万円分」がプレゼントされる。
･実施期間
2025年10月20日(月)〜11月21日(金)※平日限定
･特典
ソフトドリンク飲み放題が無料
･対象コース
「学生グループ限定食べ放題」※平日限定
･価格
1人2,500円
※90分制/ラストオーダー70分
・対象店
全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店
※沖縄県、他一部店舗では未実施
･利用方法
「専用画面」と「学生証」を提示
※中学生以上の学生グループが対象
※2名以上で利用可能
※一部店舗では未実施
※他クーポン、優待サービスとの併用不可
※その他利用条件等は専用画面にて確認
※専用画面は公式サイトにて確認
キャンペーン利用のための「専用画面」（※サンプル）
◆「学生グループ限定食べ放題」未実施店舗
■牛角
【東京】
八重洲日本橋店･品川店･渋谷店･渋谷3rd店･渋谷道玄坂店･渋谷センター街店･五反田店･新宿東口店･西新宿店･新宿大ガード店･トピレックプラザ南砂町店
【大阪】
心斎橋店･イオンモール大日店･なんば道頓堀えびす橋店
【沖縄】
宜野湾店･北谷店･安謝店･津嘉山店･おもろまち駅前店･豊崎店･バークレーズコート店･美里店･うるま石川店･国際通り店･中城店･名護店
■牛角食べ放題専門店
【福岡】福岡中洲店
･実施期間
2025年10月20日(月)〜11月3日(月)
･応募方法
牛角公式X(@gyukaku29)をフォローし、対象投稿をリポスト
･賞品
牛角デジタル食事券 1万円分(30名)
･当選発表
当選者にはXのDMで連絡
