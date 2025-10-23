【牛角】「2,500円焼肉食べ放題」に「ソフトドリンク飲み放題無料」の特典付き　Xで「1万円食事券」が当たるキャンペーンも【学生限定】

焼肉チェーン「牛角」は、「学生グループ限定食べ放題コース(1人税込2,500円)」を、2025年10月20日(月)から平日限定で実施している。そのほか、ソフトドリンク飲み放題が「無料」になる特典や、公式Xで「1万円食事券」が当たるキャンペーンも開催中。※販売期間：2025年10月20日(月)〜11月21日(金)、公式Xキャンペーン期間：2025年10月20日(月)〜11月3日(月)、学生限定、以下文中の価格はすべて税込表記

1996年に三軒茶屋からスタートした「牛角」は、株式会社レインズインターナショナルが運営する日本最大級の焼肉チェーン。高品質な肉や豊富なサイドメニュー、居心地のよい空間づくりが人気で、現在は国内に490店舗(2025年10月時点)を展開している。

「学生グループ限定食べ放題」（1人2,500円）は、沖縄県、他一部店舗では未実施

「学生グループ限定食べ放題コース」は、カルビ･ハラミ･タン･ホルモンなどの定番焼肉から創作焼肉、人気のサイドメニューまで、40品以上が楽しめる食べ放題メニュー。オーダーすると、ソフトドリンク飲み放題が無料になる。

さらに、牛角公式X でフォロー&リポストキャンペーンも実施中。2025年10月20日(月)〜11月3日(月)の期間、公式アカウント(@gyukaku29)をフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で30名に「牛角デジタル食事券1万円分」がプレゼントされる。

40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー

･実施期間

2025年10月20日(月)〜11月21日(金)※平日限定



･特典

ソフトドリンク飲み放題が無料

･対象コース

「学生グループ限定食べ放題」※平日限定



･価格

1人2,500円

※90分制/ラストオーダー70分



・対象店

全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店

※沖縄県、他一部店舗では未実施



･利用方法

「専用画面」と「学生証」を提示

※中学生以上の学生グループが対象

※2名以上で利用可能

※一部店舗では未実施

※他クーポン、優待サービスとの併用不可

※その他利用条件等は専用画面にて確認

※専用画面は公式サイトにて確認

キャンペーン利用のための「専用画面」（※サンプル）

◆「学生グループ限定食べ放題」未実施店舗

■牛角

【東京】

八重洲日本橋店･品川店･渋谷店･渋谷3rd店･渋谷道玄坂店･渋谷センター街店･五反田店･新宿東口店･西新宿店･新宿大ガード店･トピレックプラザ南砂町店

【大阪】

心斎橋店･イオンモール大日店･なんば道頓堀えびす橋店

【沖縄】

宜野湾店･北谷店･安謝店･津嘉山店･おもろまち駅前店･豊崎店･バークレーズコート店･美里店･うるま石川店･国際通り店･中城店･名護店

■牛角食べ放題専門店

【福岡】福岡中洲店

･実施期間

2025年10月20日(月)〜11月3日(月)

･応募方法

牛角公式X(@gyukaku29)をフォローし、対象投稿をリポスト

･賞品

牛角デジタル食事券 1万円分(30名)

･当選発表

当選者にはXのDMで連絡

40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー

40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー