今年で開催10周年を迎える東京クリスマスマーケットが、2025年、神宮外苑と芝公園（御成門駅前広場）の2会場で過去最大規模の開催を発表した。主催によると会場ごとに異なるオリジナルマグカップや、2つの会場を巡ることで完成するスタンプラリーなど、「2つの会場を行き来するからこそ味わえる特別な体験」を多数用意しているとのこと。

神宮外苑で幻想的な世界観を、芝公園で伝統的なドイツのクリスマスを楽しみながら、2会場を巡ることで一つの大きなクリスマスストーリーが完成する仕掛けだ。チケットの事前販売は10月21日（火）14時よりスタートする。

イベント概要 【神宮外苑会場】

名称：東京クリスマスマーケット2025 in 神宮外苑

会期：2025年11月21日（金）～12月25日（木）

時間：初日16:00～21:30、以降11:00～21:30（最終入場 20:30／ラストオーダー 21:00）

会場：明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前・総合球技場（東京都新宿区霞ヶ丘町2-3） 【芝公園会場】

名称：東京クリスマスマーケット2025 in 芝公園（御成門駅前広場）

会期：2025年12月5日（金）～12月25日（木）

時間：初日16:00～22:00、以降11:00～22:00（最終入場 21:00／ラストオーダー 21:30）

会場：東京都立芝公園4号地（東京都港区芝公園3-2） 公式サイト：※リンクが削除されました。

毎年大人気のオリジナルマグカップ、2会場で異なるデザインが登場

東京クリスマスマーケットの名物となっているオリジナルマグカップは、今年も事前チケット購入者限定の特典として提供される。今年は会場ごとに異なるデザインとなり、神宮外苑ではストロベリーレッド、芝公園ではフォレストグリーンのマグカップが用意される。

マグカップを入手するには事前チケットの購入が必要だ。チケットは10月21日（火）14時からKKdayで、10月25日（土）14時からはファミリーマートチケットでも発売される。

事前チケット販売URL（KKday） 神宮外苑：※リンクが削除されました。 芝公園：※リンクが削除されました。 神宮外苑：※リンクが削除されました。 芝公園：※リンクが削除されました。

2会場を巡る「重ね捺しスタンプラリー」で特別な体験を

今年の新たな試みとして、2会場を巡ることで完成する「重ね捺しスタンプラリー」が開催される。各会場に3つずつ、合計6つのスタンプが設置され、それらを重ねて押していくことで、少しずつデザインが浮かび上げられていく仕組みだ。

主催者は「スタンプを重ね、最後のひと押しで完成する瞬間は、まるで秘密を解き明かすような特別な体験です」と説明。スタンプラリーの台紙は各会場のインフォメーションブースで無料配布されるとのこと。

会場ごとに異なる魅力、グルメと雑貨のラインナップ

2会場それぞれで異なるグルメや雑貨が楽しめるのも今年の特徴だ。

神宮外苑会場では、華やかなヨーロッパの街角を思わせるホットチョコレートや、グリム童話をイメージした可愛らしいグルメが多数登場。雑貨では、冬のプレゼントの定番ハンドクリーム、可愛らしいパッケージの紅茶、ヨーロッパの妖精「ノーム人形」などが並ぶ予定だ。

一方、芝公園会場では本場ドイツの定番グルメを中心に構成。ソーセージやシュトーレンなど、寒い季節にぴったりな温かい食べ物が揃う。またドイツの伝統的な木工製品の街「ザイフェン村」のくるみ割り人形や木製オーナメント、部屋を明るく照らすキャンドルホルダー、さらにはドイツが誇る世界的なテディベアメーカー「シュタイフ」の東京クリスマスマーケットオリジナルテディベアも販売される。

また、両会場ではスノードーム作りやアロマキャンドル作りなど、日替わりで楽しめるワークショップも開催予定だ。

開催期間が異なる2会場、クリスマスシーズンを長く楽しめる

神宮外苑会場は11月21日から、芝公園会場は12月5日からの開催となり、開始時期にずれがある。これにより、クリスマスシーズンをより長く楽しめるだけでなく、異なる時期に会場を訪れることで、クリスマスマーケットの雰囲気の変化も体験できるだろう。

主催者は「神宮外苑で物語性豊かな幻想世界を楽しみながら、芝公園で伝統的なドイツのクリスマスを。2つの会場を巡ることで"ひとつの大きなクリスマスストーリー"を完成させることができます」とコメントしている。

2会場を巡って特別なクリスマスを体験

今年の東京クリスマスマーケットは、単に規模が拡大しただけでなく、2会場を巡るという新たな楽しみ方を提案している。会場ごとに異なるマグカップの収集や、重ね捺しスタンプラリーなど、複数回の来場を促す仕掛けが随所に見られる。

特に、神宮外苑の幻想的な雰囲気と芝公園のドイツ伝統の対比を楽しめる点は、東京ならではのクリスマスマーケット体験と言えるだろう。今年のホリデーシーズンは、2つの会場を巡りながら、東京の街に広がる特別なクリスマスストーリーを体験してみてはいかがだろうか。

