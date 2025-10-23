他人の言葉や、キラキラしたSNSを見て、自分の軸がブレていないだろうか？また、目標を持って頑張ることは良いことだという言説を信じて、無理が重なっていないだろうか？こうした他人の目を気にした生き方は、自分を苦しくするだけ。何にも縛られず自由に生きるにはどうしたらいいのだろうか？※本稿は、河田真誠『自由に生きる練習 ブッダに学んだ“とらわれない”考え方』（総合法令出版）の一部を抜粋・編集したものです。

アドバイスを聞きすぎると

本当の自分が見えなくなる

「たくさん勉強しなよ」

「いい仕事を選びなよ」

「そろそろ結婚して、親を安心させなきゃね」

あなたも一度くらいこんなアドバイスをされたことがあるだろう。

多くの場合、アドバイスは、その人の価値観を押しつけているにすぎない。

例えば、あなたはまだ卵焼きを食べたことがないとする。すると、周りの人は「卵焼きには醤油が合うよ」「ソースがいいよ」と口々に勧めてくる。本やネットを調べると、そこには「卵焼きにはケチャップがベスト！」と書かれているかもしれない。

それは「自分が、そうやって食べたらおいしかったよ」と経験談を語り、「自分が大切に思うことを、あなたにも大切にしてほしい」と期待しているだけだ。

つまり、それは「その人」の正解であって、あなたの正解ではない。

だから、あまり気にする必要はない。「みんなは○○がいいと言っているけど、僕は塩のほうが好きだな」と、自分の感覚を大切にすることが重要だ。なぜなら、その卵焼きを食べるのは、他でもないあなた自身なのだから。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）