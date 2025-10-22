新型ランクルFJの気になる点6選！ランクル250オーナーが「電動パーキングブレーキ非採用」などを本音で解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【買いま…!】ランクルFJの気になる点6つ! アノ装備が無い? サイズ･価格･などランクル250オーナーが解説! ランドクルーザーFJの日本発売日は? | TOYOTA LAND CRUISER FJ」と題した動画を公開。自身もランドクルーザー250のオーナーであるワンソクTube氏が、ついに公開された新型ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）の気になる6つのポイントを解説した。
まずワンソクTube氏は、ランクルFJのデザインについて「フューチャーレトロ感あってこれは良いんじゃないかな」と好意的に評価。ボディサイズは全長4,575mm×全幅1,855mm×全高1,960mmで、RAV4より小さくカローラクロスより大きいという絶妙なサイズ感であると指摘した。
次に内装に目を向けると、最も衝撃的な点として「電動パーキングブレーキはあえての非採用」であることに言及。現代の新型車では珍しい手引き式のサイドブレーキが採用されており、タフなオフローダーとしての性格を強調する仕様となっている。一方で、シートヒーターやステアリングヒーターは備わるものの、シートベンチレーションは見当たらず、快適装備は限定的であるとの見方を示した。
パワートレインは、ランドクルーザー250と同じ2.7Lガソリンエンジンと6速ATの組み合わせ。価格については、兄貴分にあたるランドクルーザー250よりは安価になると予想し、480万円からのスタートではないかと推測した。日本での発売は2026年の年央が予定されているという。
最終的にワンソクTube氏は、自身を「アスファルトオフローダー」と評し、快適装備が限定的であることなどを理由に「今回は購入を見送る」と結論。ランクルFJは、利便性や豪華さよりも、悪路走破性や信頼性といった「ランクルらしさ」を追求するユーザーに向けた、割り切った魅力を持つ一台であるとまとめた。
まずワンソクTube氏は、ランクルFJのデザインについて「フューチャーレトロ感あってこれは良いんじゃないかな」と好意的に評価。ボディサイズは全長4,575mm×全幅1,855mm×全高1,960mmで、RAV4より小さくカローラクロスより大きいという絶妙なサイズ感であると指摘した。
次に内装に目を向けると、最も衝撃的な点として「電動パーキングブレーキはあえての非採用」であることに言及。現代の新型車では珍しい手引き式のサイドブレーキが採用されており、タフなオフローダーとしての性格を強調する仕様となっている。一方で、シートヒーターやステアリングヒーターは備わるものの、シートベンチレーションは見当たらず、快適装備は限定的であるとの見方を示した。
パワートレインは、ランドクルーザー250と同じ2.7Lガソリンエンジンと6速ATの組み合わせ。価格については、兄貴分にあたるランドクルーザー250よりは安価になると予想し、480万円からのスタートではないかと推測した。日本での発売は2026年の年央が予定されているという。
最終的にワンソクTube氏は、自身を「アスファルトオフローダー」と評し、快適装備が限定的であることなどを理由に「今回は購入を見送る」と結論。ランクルFJは、利便性や豪華さよりも、悪路走破性や信頼性といった「ランクルらしさ」を追求するユーザーに向けた、割り切った魅力を持つ一台であるとまとめた。
YouTubeの動画内容
関連記事
新型カローラクロス、購入前に見て！納車3ヶ月オーナーが明かす「良い点と残念な点」を本音レビュー
日産新型リーフ試乗！テスラ超えの新機能とプロパイロット2.0に驚愕。航続距離700km超の実力とは？
【とんでもない進化】新型日産リーフ試乗レビュー！航続700km超＆プロパイロット2.0でテスラ超えか
チャンネル情報
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube