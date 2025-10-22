全長5.2m超え！ 新「中国産の高級ミニバン」日本発売へ！ 612馬力×2.9tボディの「超パワフル＆巨大マシン」！ ジーカー「009」国内展開を発表 JMSで実車を初披露へ

中国EVミニバンを国内初投入へ

フォロフライは2025年10月22日、中国の自動車メーカージーリー（吉利）が所有するプレミアムEVブランド「ジーカー」のミニバン「ZEEKR 009（ジーカー・ゼロゼロナイン）」を、国内で販売すると発表しました。中国メーカーによるミニバンタイプの導入は、初となります。

実車は10月29日に開幕する自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で国内初公開されます。

中国発のEVミニバン「ZEEKR 009（ジーカー・ゼロゼロナイン）」

ZEEKR 009は2023年に中国で発表されたEV（電気自動車）ミニバンです。非常に大型のボディに存在感のあるスタイリングと豪華な室内、大出力のパワーユニットを採用し、中国のみならず、オーストラリアやシンガポールなどで高い評価を得ているといいます。

エクステリアはスウェーデンのデザインセンターが手掛けた北欧スタイルのもので、強い存在感の縦型フィングリルを核とするフロントフェイスや直線基調の安定感のあるサイドビュー、約1.5mのテールライトバーなど、プレミアムカーの風格と先進性を両立。

モダンなデザインのインテリアも、マッサージ機能付きキャプテンシート（2列目）やシートベンチレーション／ヒーターのほか、ヤマハ製サウンドシステムや大型パノラマルーフ、15.6インチモニターなど、快適性能を多数採用しました。

ボディサイズは全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mm、車両重量は2870kgです。乗車定員は6人または7人です。

パワートレインはCATL製の140kWhの大容量バッテリーと前後デュアルモーターを持つ4WDで、最大出力は450kW（612馬力）、最大トルク693Nmを発揮。重量のある車体ながら、0-100km／h加速は4.5秒をマークします。

いっぽう、一充電航続可能距離（ジーカー社テスト値）は822kmを実現したほか、普通充電・急速充電（CHAdeMO）対応するなど、日本国内での信頼性・利便性も高め、EVならではの静粛性により、120km／h走行でも64.5デシベルの車内騒音を実現しました。

先進安全装備では、360度カメラシステム（800万画素カメラ：7基、200万画素サラウンドビューカメラ：4基）をはじめ、アダプティブクルーズコントロール（ACC）、車線維持支援・車線逸脱警報、自動緊急ブレーキ、死角監視システム、自動駐車支援などを搭載し、高い安全性能を確保しました。

価格や詳細な導入時期はまだアナウンスされておらず、JMS2025の場で何らかの発表があるものとみられます。

フォロフライはZEEKR 009の導入に関し、以下のようにコメントしています。

「当社はこれまで、海外OEMに製造委託するファブレス・モデル（自社で製造工場をもたないビジネスモデルのこと）で『F1』シリーズをはじめとする商用EVを市場投入してまいりました。

今回のZEEKR 009では、当社が培ってきた日本市場導入におけるノウハウを活用するとともに、現在全国で拡充を進めている当社アフターサービスネットワークとの連携により、お客様に安心してご利用いただける体制を整えてまいります。

また、今後はコネクテッド領域での連携も視野に入れ、ビジネス使用における車両管理など、車両販売にとどまらない総合的な価値提供を目指してまいります」