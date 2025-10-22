大相撲ロンドン公演

大相撲の34年ぶりとなる英国ロンドン公演が、ロイヤル・アルバート・ホールで5日間にわたり開催され、会場は熱狂に包まれた。現地の日本食レストランがSNSで、力士たちに日本食弁当を振舞った舞台裏の様子を明かすと、ファンからは称賛の声があがっている。

ロンドンの地でも和食が力士たちを盛り立てた。ロンドン、東京、ドイツに店舗を展開する日本食レストラン「Eat Tokyo」のインスタグラムは「日本の力士40人がロンドンに来たら、何を食べるのか気になる？」と記して動画を投稿。40食分のボリュームたっぷりの弁当を作成する様子を伝えた。

別の投稿では「毎朝1つの質問から始まる……40人の力士は今日何を食べるの？」と記すと、スタッフが弁当の内容を協議している様子や、力士たちが弁当に舌鼓を打つ様子を公開した。

「相撲の取組の裏では、厨房の懸命な仕事がある」として、ロンドン公演の舞台裏をつづった投稿には、現地のファンも反応した。

「なんて光栄なことなの！ Eat Tokyoは最高よ！ 本格的でいつも素晴らしい」

「お昼のおやつかな」

「アメージング！」

「私のお気に入りの日本食レストラン」

「君たちは素晴らしい、ありがとう！」

「本当に、よくやったわ！」

「オイシイ！」

「ああああ、またEat Tokyoに行かなきゃ」

34年ぶりの公演を支えた“裏方”に称賛の声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）