UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節。アーセナルはアトレティコ・マドリードをホームに迎え、4-0と大勝を飾った。



後半の13分間で4ゴールを叩き込んだアーセナルだが、2連続ゴールでこの流れを締め括ったのがFWヴィクトル・ギェケレシュだった。67分にエベレチ・エゼのシュートのこぼれを拾って押し込むと、70分にもコーナーキックから加点。勝利を確実なものにした。



ここ7戦でゴールを挙げることができておらず、得点力不足を指摘されていたところだった。ギェケレシュの献身的なプレスや運動量はミケル・アルテタ監督も称賛していたが、ここにきて嬉しい結果がついてきた。



