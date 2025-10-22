アトレティコ戦2ゴール、ついに結果がついてきたギェケレシュはアーセナルを「さらに良くする」
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節。アーセナルはアトレティコ・マドリードをホームに迎え、4-0と大勝を飾った。
後半の13分間で4ゴールを叩き込んだアーセナルだが、2連続ゴールでこの流れを締め括ったのがFWヴィクトル・ギェケレシュだった。67分にエベレチ・エゼのシュートのこぼれを拾って押し込むと、70分にもコーナーキックから加点。勝利を確実なものにした。
ここ7戦でゴールを挙げることができておらず、得点力不足を指摘されていたところだった。ギェケレシュの献身的なプレスや運動量はミケル・アルテタ監督も称賛していたが、ここにきて嬉しい結果がついてきた。
「彼はその栄誉に値した。ここ数週間でゴール以外に彼がチームに何をもたらし、どれだけ多くのことでチームを助けていたかについて、我々が見た限りでは議論の余地がなかった。それは、彼自身の信念、自由にプレイして楽しむという感情の状態を維持することだった」
「彼は今日、確かにそれをやったと思うよ。彼の顔には大きな笑みが浮かんでいた。写真や動画で彼のチームメイトたちも見てほしい。彼らはみな、彼の勝利を心から喜んでいるんだ。彼はまさにその勝利に値する選手だからね」
「全員がギェケレシュに感謝している。彼のおかげでチームは格段に良くなった。我々は以前よりずっと予測不可能なチームになったと思う。彼はフィジカルが強く、誰にでもスペースを作ってくれる。ボールへのプレッシャーやキープの仕方は、まさに驚異的だ」
得点力が疑問視されかかっていたギェケレシュだが、ここから波に乗っていくことができるだろうか。ギェケレシュがゴールを量産するようになれば、アーセナルはさらに手がつけられなくなるだろう。