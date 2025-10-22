あるわんこの奇跡の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で92万回再生を突破し、「途中どうしたのって泣きたくなりました」「素敵すぎる家族に出会えてよかった」「感動で涙が溢れました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病気になり老犬のように弱ってしまった赤ちゃん犬→『交換しますか？』と言われ…涙あふれる『現在の光景』】

弱ってしまった赤ちゃん犬

Instagramアカウント「luck2024.6.4」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの子犬『ラック』ちゃんを迎えました。初めて会ったときから、ヤンチャで元気いっぱいだったというラックちゃん。家に連れて帰ってからも、1日中走り回っているほど活発な子犬だったそうです。

また、ラックちゃんは、とても賢い子犬でもありました。「オテ」や「フセ」などのコマンドは、あっという間に覚えていきました。元気で聡明なラックちゃんに魅了されたのか、子供たちも大変可愛がったといいます。

まさかの急展開に…

しかし、家族の幸せな時間は、急な展開を迎えてしまいました。あんなに元気いっぱいだったラックちゃんが、ご飯を食べなくなってしまったのです。ご飯を前にしても、ひたすら旋回するばかり。目が見えていないのか、ご飯の左半分を残すという症状もありました。

お散歩も今までのように歩くことが出来ず、まるで老犬を介護しているかのよう…。ペットショップに相談してみるも、「交換しますか？」と冷たい一言。診察の結果、ラックちゃんは「重度の水頭症」と「脊椎空洞症」を患っていることが発覚したのです。

現在の姿に感動

投稿主さんは、ラックちゃんとの生活を諦めませんでした。不安でいっぱいの毎日の中、投薬治療を開始。子供たちの献身的なサポートもあり、見えなかった左目がキラキラと光を取り戻し始めたのです。

そして現在、病気の影響でコマンドは忘れてしまったものの、お散歩でも再び元気いっぱいに歩けるようになったそう。想定外の病気発覚から大変な毎日を送っていた投稿主さんも、やっと「家族の絆を深める経験になった」とプラスに考えられるようになったそうです。

家族の愛情で復活したラックちゃんは、無事に1歳の誕生日を迎えることができました。これまでに28回も通院したといいますが、辛い日々を乗り越えたからこそ、現在の幸せがあるのかもしれませんね！

この投稿には「ご家族の絆に大変感動しました」「愛に包まれてここまで育ってくれたのですね」「これからの成長も楽しみですね！」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「luck2024.6.4」には、ラックちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

