¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ä¡ÖGPS´ÉÍýÇä½Õ»ö·ï¡×¤ÇÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö´ÉÍýÇä½Õ¡×¤Î¼ÂÂÖ
¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¤«É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯¤«Áª¤Ù¡×
·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï10·î15Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹Ä¹¤ÎÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤ÈÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÇä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê´ÉÍýÇä½Õ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È£²¿Í¤Ï£µ·î¤«¤é£··î¤´¤í¤Ë½¾¶È°÷½÷À¤ò¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤µ¤»¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇä½Õ¤µ¤»¤é¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÆþÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢È¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËµëÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯£´·î¤Ë¡ØÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¤«É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯¤«Áª¤Ù¡Ù¤È¡¢½÷À¤ËÇ÷¤ê¡¢Ï¢ÆüÅ¹¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¤ËÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ë¤ÏGPS¤ò»ý¤¿¤»¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò´Æ»ë¡£µÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏÏ¿²»¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤ÈÉô²°ÈÖ¹æ¤òÊó¹ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»Å»ö¤Ö¤ê¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Êó½·¤Ï¤Û¤ÜÁ´³Û¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤ÎÉô²°¤òÌµÃÇ¤Ç²òÌó¤·¡¢Å¹¤Î±ü¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤è¤êÂÎ¤Ë¤ÏË½¹Ô¤Ë¤è¤ë20¥õ½ê°Ê¾å¤Î¥¢¥¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿¿Í¿ô¤Ï¤Î¤Ù400¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢²Ô¤¤¤À600Ëü±ß¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬£··î¤ËÇä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡ÊµÒÂÔ¤Á¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¿Í¤ÎÂáÊá¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬¡ØÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÅç¶èÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¡Ø¥¤¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Êe-wave morning¡Ë¡Ù¡£Æ±Å¹¤Ï20»þ¤«¤éÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øe-wave¡Ù¤ÎÄ«Ãë¤ÎÉô¤È¤·¤Æ£µ»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²Éô¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤Û¤Ü24»þ´Ö±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤À¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¤¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÅ¹Ä¹¡¢ÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï½¾¶È°÷¤À¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±¶È¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤¬Æ±Å¹¤ÎÆâ¾ð¤ò¸ì¤ë¡£
Å¾Âß¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÅ¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÌë¤ÎÉô¤Î¿Í¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È´ÇÈÄ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤ËÅ¾Âß¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Ãë¤ËÈ¢¤òÂß¤·¤Æ¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Çä¾å¤ä¤éÄÂÎÁ¤ä¤é¤ò¼ý¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£¼Ú¤ê¤ë¤Û¤¦¤â¸µ¼ê¤ò¤«¤±¤º¤Ë¾¦Çä¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤Íø±×¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤À¤¬¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ãë¤ÎÉô¤Ï¡Ö·Ð±Ä¤¬¤«¤ó¤Ð¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤À¡£ÃÓÂÞ£²ÃúÌÜ¶áÊÕ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÃë¤«¤é¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÇÍ·¤Ö¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¤¤¤ëÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤³¤ÎÅ¹¤Ï¿Íµ¤Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¼Á¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¤¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢Å¹¤Ë³èµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Æ±Å¹¼þÊÕ¤Ç¤ÎÊ¹¤¤³¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÃë¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÃë¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÉÔ¿¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Èï³²½÷À¤ËÇä½Õ¤ò¶¯À©¤·¤Æ·êËä¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢Æ°µ¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
½»µï¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Æü¾ïÅª¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢GPS¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ´ÉÍýÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Èï³²½÷À¡£¿·½É¶è¡¦Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤È¤¯¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÇä½Õ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Âçµ×ÊÝ¸ø±à³¦·¨¤Î¡Ö´ÉÍýÇä½Õ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü½÷À¤¬¸ì¤ë¡Ö´ÉÍýÇä½Õ¡×
£´Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡Ö¡ÊÃ¯¤«¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤Î£¶·î¤Ë¡Ø²þÀµÉ÷±ÄË¡¡Ù¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍýÇä½Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÂÎ¤Ï¥Û¥¹¥ÈÍí¤ß¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¡Ê»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¡Ë¤Ë¡ØÇä³ÝÍè½µ¤Þ¤Ç¤ËÊ§¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤«¡Ø¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ê¤éÂÎÇä¤Ã¤Æ¤«¤éÅ¹¤ËÍè¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°ÌÃÖ¾ðÊó¥¢¥×¥ê¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¸«Ä¥¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ò°µÅª¤À¤Ã¤¿¤ê²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜµÒ¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Î¼å¤¤½÷À¤¬¤½¤Î¥Û¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÇä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥¹¥È¤È¥Û¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¹þ¤à½÷À¤È¤Î´Ö¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æà¥×¥ì¥¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü½÷À¡Ë
¥Û¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÃ´Åö¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤µ¤¨¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ´Åö¥Û¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÎÀ°·ÁÈñÍÑ¤ò¹×¤¬¤»¤¿¤ê¡¢Î¢¥¹¥í¥Ã¥È¤äÎ¢¥«¥¸¥Î¤Ç¤ÎÉé¤±Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÇä½Õ¤ò¶¯Í×¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÅª°Ê³°¤Ë¤¿¤«¤é¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¥¹¥È¤Ë´óÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê£µËü²Ô¤¤¤Ç¤³¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ¤ÏÉÂ¤ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¤ÏÉ÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
½÷À¤òË½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀöÇ¾¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££¶·î¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ç¥Û¥¹¥È¤Ø¤Îµ¬À©¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü½÷À¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¸½ºß¤Ç¤Ï¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼·Ð±Ä¼Ô¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÛÎì¤Î¤´¤È¤¯½÷À¤Ë¿ÈÂÎ¤òÇä¤é¤»¤Æ¶â¤ò²Ô¤¬¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÚ¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
