東京都心は28℃と、気温が上がり湿度も高い一日となりました。こんな時こそ気をつけたいのが“梅雨型熱中症”です。各地で様々な取り組みが始まっています。網で焼かれる大きなお肉！東京・浅草で皆さんが楽しんでいたのはバーベキューや屋台グルメです。「あつい〜」「暑いです。暑いです」きょうの東京は梅雨の晴れ間で気温が上がり、都心で28.0℃、府中では30.2℃と湿度も高く蒸し暑くなりました。この施設では熱中症対策として