北中米ワールドカップのグループステージ２試合を終え、日本代表は１勝１分の勝点４。次節のスウェーデン戦を残し、決勝トーナメント進出に大きく前進している。それでも日本代表の"10番”堂安律に慢心はない。視線の先にあるのは、あくまでも勝利だ。「全ての試合勝ちに行く。これは森保（一）さんが監督になってから、１度も負けていい試合なんてないと話していましたし、状況がどうであれ勝ちに行くのは、日本代表として戦う