契約を結ぶアシックスジャパンがXに投稿

米プロバスケットボール（NBA）のブルズは17日（日本時間18日）、2ウェイ契約を結んでいた河村勇輝との契約を解除したと発表した。悲報から3日、ファンも失意に暮れる中、河村と契約を結ぶ企業が投稿したエールが反響を呼んでいる。

昨夏のパリ五輪で日本代表として活躍した河村。昨季はグリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。

今年7月にブルズと2ウェイ契約を結び、サマーリーグでは華麗なパスや3ポイントシュートなど持ち前のテクニックとスピードで魅了。プレシーズンマッチでも存在感を示していたが、3戦目から欠場が続き、米イリノイ州地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のKJ・ジョンソン記者は自身のXで「ブルズがユウキ・カワムラをリリースした。ブルズ広報はメディカルコンディションによるものだと認めた。カワムラは右下腿の痛みで欠場が続いていた」と伝えていた。

悲報から3日、河村と契約を結ぶアシックスジャパンはXを更新。「Dear Yuki, 河村勇輝選手へ」として、93文字のエールを送った。

あなたが描く夢。

それは、私たちの夢でもある。

これまでの挑戦を

そばで見てきたからこそ

あなたならきっと乗り越えられると

信じている。

どんなときでも、

あなたが臨む道のりを信じ、

ともに挑み続ける。

熱い言葉に触れた日本人ファンからは、「泣いた 早く怪我が治りますように」「Asicsのメッセージにうっかり涙腺崩壊」「アシックスの企業としての誇りと河村選手への惜しみないリスペクトを感じる」「泣くから 勇輝の夢は、私たちの夢。信じて待ってるぞ！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）