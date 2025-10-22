「…やっすい言葉」慰謝料を支払えず反省を口にする不倫夫に、妻が繰り出す容赦ない一撃【ママリ】

書類の弁護士に電話したことを知った瞬間、宏樹は目を見開き「何で勝手なことするんだ」と聞いてきましたが、私はきっぱりと答えました。



「届けの件も曖昧にするし、不倫についてもはぐらかすからでしょ。あなたは文句言える状況？自分が一番分かってると思うけど？」



宏樹は不安そうに「何を聞いた？」と問います。



「あなたが東葵さんって人と不倫をして妊娠させたってこと。大阪の人なんだって？大阪出張ってそういうことだったんだね」



「いや…」宏樹はバツが悪そうに口ごもります。



美波「宏樹さ『仕事でお世話になってる上司と商談』って言ってたよね？あれは大うそで、東葵さんと会ってたんだね」



テーブルの一点を見つめて黙りこくった宏樹。何も言わないこの時間が無駄だと感じた私は、改めて問い詰めました。



「不倫したのか、してないのか、どっち？」

「証拠がないだろ」

「あるよ、DNA鑑定結果まであるって言われた！もう言い逃れできない状況のに何で嘘つくの？」



激怒し興奮する私が手に負えないと思ったのか、宏樹は目をつむり、鼻で大きく息を吸いました。そして全てを諦めたかのようにゆっくりと目を開けると、テーブルに手をつき私に頭を下げました。



「本当に申し訳ない。俺が悪かった…」

「…認めるってことね？」



宏樹は顔を上げ、黙って頷きました。



美波「私から言いたいことは1つだけ。……離婚しましょう」

ようやく非と認めた夫

主人公・ 美波 は、3児の母。夫・宏樹(ひろき)と 結婚 して10年、順風満帆な日々を送っていました。ところが、ある日 弁護士 から届いた手紙により、夫の不倫が発覚。W不倫の末、相手の夫から 慰謝料 を請求されます。それでも夫は、不倫をごまかそうとし、話し合いに応じません。 美波 は自分で相手の 弁護士 事務所へ電話をし、夫の不倫が確実であることを暴きます。そのうえで、 美波 がだした答えとは…。『私の旦那は図太い狼男』をダイジェスト版でごらんください。

当初は不倫をはぐらかしていた夫。妻・美波が弁護士事務所へ電話をしたことを知った途端、怒りますが、そんな権利はありませんね。最後まで悪あがきをする夫に、あきれてしまいます。





図々しいにもほどがある…

「聞こえてる？」

「い、いや待ってくれ。離婚って…子どもたちに何て」

「子どもに知られたらって後ろめたくなるようなこと、はじめからするんじゃないよ」



ウソをつかれて、相手の人を妊娠までさせる人と子どもとを一緒に暮らさせるなんてできません。まさか離婚をせず、その400万円を私と一緒に返そうだなんて、狼男は図太過ぎますよね。



「10年間も一緒に過ごしてきてこんないきなり…。400万なんて俺1人では…」

「はい？」

「どうか考え直してくれ。俺も二度とこんなことはしないと誓うから」



まだ許してくれる可能性があると思っているのが不思議です。私は容赦なく言葉を突き返します。



「…やっすい言葉。本来、一度だって許されることじゃないよ。何？私も支払いに協力してほしいってこと？」

「バカな事は承知の上で頼む…」

「あきれた。無理に決まってる。あなたは罰を受け止めるべき。相手もね。400万円は自分の責任で支払って。私も慰謝料請求するから」



宏樹の目から光が失われていくのがわかりましたが、そうなりたいのは裏切られた私の方。これから子ども3人を1人で育てていかなくてはいけないんですから。



ここまで図々しいとは思ってもいませんでした。生活を安定させるために私も努力していたのに。こいつは裏でとんでもないことをしていたわけです。その後、私は弁護士とも相談をし、離婚と慰謝料請求に向けて動き出しました。

不倫をしても許されると思い、挙句の果てに、慰謝料の支払いの協力を妻に求めるなんて…。都合が良すぎて、うんざりしますね。



美波は、新しい生活を踏み出すため、離婚と慰謝料請求の準備に取りかかります。

お互いの弁護士での話し合いをへて、ようやく離婚の成立と慰謝料・養育費の請求権利が受諾されました。これからシングルマザーで大変になるとは思いますが、狼男から解放されれば私も子ども達も安心です。絶対に私が、子供達を幸せにしてみせます。



幸せの形は家族それぞれ。自分と子どもが幸せになれる道を、ゆっくりと私たちのペースで歩んでいきます。

美波は、ひどい裏切り行為をした夫からようやく解放されました。慰謝料・養育費に決着がつき、よかったですね。これからは、自分と子どもたちのために、幸せになってほしいものです。



美波の夫は、不倫をしただけではなく、当初はその事実をごまかそうとしていました。さらに、離婚の拒否と、慰謝料の支払い協力を妻に求めるなんて…。本当に、図々しいですね。



自分と子どものために、淡々と冷静に、次に向かって進む美波の姿には力強さを感じます。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）