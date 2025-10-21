Travis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ë¡Ö¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Ê¤¤¡×¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡©¡×¥Í¥Ã¥È·ãÅÜ¡Ä¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×KEY TO LIT¤Ø¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡É
¡¡10·î20Æü¡¢¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¤â¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖKEY TO LIT¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¡ØÈþ¾¯Ç¯¡Ù¡ØHiHi Jets¡Ù¡Ø7MEN»ø¡Ù¤È¡¢°ìÉô¤Î¡Ø¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·ºÆÊÔÀ®¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡£¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°´ÑÍ÷¤Ë¤Ï1300¿Í¤Û¤É¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¾¾ÅÄ¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿ºÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¤¯¤·¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼ÁÌä¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿ÍÁ´°÷¤¬´Ý¤Î½ñ¤«¤ì¤¿»¥¤ò¾å¤²¡¢Æ±°Õ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¤Û¤Þ¤Ë¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤ï¡Õ
¡Ô¤¤¤ä¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ä¤ó¡©¸µÂÀ¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤ó¡©¡Õ
¡¡¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡È¼ºÎé¤À¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ°¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»×¤¤¤Ï³ð¤ï¤º¡£¥°¥ë¡¼¥×¤âºÆÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¾¾ÅÄ¼«¿È¤â2011Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2017Ç¯¤ËTravis Japan¤¬·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KEY TO LIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÄË¤¤¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÈà¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂª¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁ°¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÆÊÔÀ®¤Ï²ñ¼Ò¤Î°Õ¸þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Â¿¤¯¤¬°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ»öÌ³½ê¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª¤°¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ô¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿¿°Õ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡KEY TO LIT¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤ÏËÜÊª¤À¤í¤¦¡£