浦和の金子拓郎、４試合の出場停止処分。横浜FM戦で終了間際に副審の胸を小突いて一発レッド。反スポーツ的行為に相当
Jリーグは10月21日、浦和レッズに所属する金子拓郎の出場停止処分を発表した。
金子は、10月18日に行なわれたJ１第34節の横浜F・マリノス戦（０−４）で、後半のスタートから途中出場。終了間際の90＋１分、レッドカードを提示される。右サイドから仕掛け、相手にカットされてプレーが途切れた際、タッチライン際で副審の胸を小突き、この行為で退場となっていた。
規律委員会において金子の処分が決定。Jリーグは以下のように伝えている。
【処分内容】
４試合の出場停止
罰金40万円
【出場停止試合】
2025明治安田J１リーグ
10月25日（土）開催 第35節 浦和レッズ vs FC町田ゼルビア
11月9日（日）開催 第36節 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ
11月30日（日）開催 第37節 ファジアーノ岡山 vs 浦和レッズ
12月6日（土）開催 第38節 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ
【処分理由】
2025年10月18日（土）2025明治安田J１リーグ第34節（横浜F・マリノス vs 浦和レッズ）の試合において金子 拓郎選手は主審より退場を命じられた。
（公財）日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、同選手の副審の胸部を押した行為は「審判員に対する反スポーツ的行為」に相当すると判断、４試合の出場停止処分と罰金（40万円）とする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】副審の胸を小突く。浦和の金子、一発レッドのシーン
金子は、10月18日に行なわれたJ１第34節の横浜F・マリノス戦（０−４）で、後半のスタートから途中出場。終了間際の90＋１分、レッドカードを提示される。右サイドから仕掛け、相手にカットされてプレーが途切れた際、タッチライン際で副審の胸を小突き、この行為で退場となっていた。
規律委員会において金子の処分が決定。Jリーグは以下のように伝えている。
４試合の出場停止
罰金40万円
【出場停止試合】
2025明治安田J１リーグ
10月25日（土）開催 第35節 浦和レッズ vs FC町田ゼルビア
11月9日（日）開催 第36節 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ
11月30日（日）開催 第37節 ファジアーノ岡山 vs 浦和レッズ
12月6日（土）開催 第38節 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ
【処分理由】
2025年10月18日（土）2025明治安田J１リーグ第34節（横浜F・マリノス vs 浦和レッズ）の試合において金子 拓郎選手は主審より退場を命じられた。
（公財）日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、同選手の副審の胸部を押した行為は「審判員に対する反スポーツ的行為」に相当すると判断、４試合の出場停止処分と罰金（40万円）とする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】副審の胸を小突く。浦和の金子、一発レッドのシーン