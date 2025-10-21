timelesz菊池風磨、後輩メンバーが選んだ“モテランキング”の結果にご満悦「非公式に話してたの」

10月20日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『timeleszのQrzone』に、timeleszの菊池風磨と松島聡が出演。グループ内で“モテる”と思うメンバーについて語った。

先日の同番組の放送にて、グループに新メンバーとして加入した橋本将生・篠塚大輝・猪俣周杜が、“メンバーの中で誰が1番モテるか”という言い合いをしており、満場一致で1位は菊池になっていた。

この話題に触れたリスナーから、「お二人的には誰が1番モテると思いますか？」という質問が寄せられ、松島が、「でもやっぱ風磨くんだと思う。ここは」と答えると、菊池も、「でも俺だと思う。それは」と食い気味に重ねた。

続けて、「最初は、非公式に話してたの、3人が」「本当に3人だけの空間で、多分日頃色々なことが溜まってると思いますよ、1番下の3人だから。年がね」「注意されて“なんだよ”と思ってるかもしれない。彼らはいい子だから、そんなこと思ってないかもしれないけど、俺だったら思うから」とコメント。

その上で、「色々ある中で出た結果、1位菊池風磨」「もしね、みんなの前でやってたらそりゃ先輩順でやっていくかもしれないですけど、ほんと、非公式から始まった話」と強調しつつ、「もっとリアルなのが、2位が3人のうちの誰かだって競い合ってるんだって」と話していた。