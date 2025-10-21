新車215万円！ スズキ「新型コンパクトSUV」発表に反響あり！ 8年ぶりに大進化したデザインが「カッコ良くて可愛い」と話題に！「新型クロスビー」何が変わった？

8年ぶりに大進化したデザインが「カッコ良くて可愛い」と話題に！

2025年10月2日、スズキはコンパクトSUV「クロスビー」の新型モデルを発表し、同日から販売を開始しました。

2017年12月にワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのクロスオーバーとして誕生して以来、約8年ぶりの大規模な改良となります。

フルモデルチェンジ級に大幅改良された「新型クロスビー」

【画像】超カッコいい！ これが「新型クロスビー」です！（30枚以上）

今回の刷新は、内外装のデザインから走行性能、安全機能に至るまで全面的に見直され、フルモデルチェンジに匹敵するほどの大きな進化を遂げました。

新型クロスビーは、取り回しの良いコンパクトなサイズ感を維持しつつ、「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間」というコンセプトをさらに追求しています。

エクステリアは「角を丸めた四角」を新たなモチーフにデザインを一新。フードの位置を高くし、前後バンパーにボリュームを持たせることで、タフでありながら上質なイメージを確立しました。

特に、力強い眼差しを感じさせる個性的なヘッドランプは、一目でクロスビーとわかる存在感を放ちます。

足元には「X」をかたどった新デザインのホイールが採用され、ユニークで愛着のわくスタイルへと生まれ変わりました。ボディカラーには、新色の「ミスティックブルーメタリック」や、ルーフなどをブラックで引き締めた2トーン仕様を含む、全13色の豊富なラインナップが用意されます。

インテリアもインパネやドアトリムを全面的に刷新し、SUVらしい力強さと上質感を両立。室内がより広く感じられるようデザイン上の工夫も凝らされています。

また、革や糸の質感を樹脂で再現したユニークなブラウン加飾を新開発するなど、細部の質感にも徹底的にこだわりました。

パワーユニットには、「スイフト」にも採用されている効率的な1.2リッターエンジンを核としたマイルドハイブリッドシステムを新たに搭載。

特に日常でよく使う速度域での効率を高めた結果、燃費は従来モデルから約25%向上し、WLTCモードで22.8km／L（2WD）という優れた数値を達成しました。

走行性能も大きく進化し、これまで4WD車専用だったスポーツモードなどが2WD車にも採用されたほか、コーナリング時の安定性を高める新機能や、乗り心地と静粛性を向上させる工夫も加えられています。

特に安全性能の進化は目覚ましく、衝突被害軽減ブレーキの検知範囲が拡大されたほか、これまで上級グレードに限られていた高速道路での運転を支援するアダプティブクルーズコントロール（ACC）と車線維持支援機能が全車に標準装備されたことも今回の改良のポイントです。

さらに、電動パーキングブレーキやステアリングヒーター、スズキ国内初となる7インチのカラーメーターディスプレイも全車標準装備とするなど、使い勝手と快適性も向上しました。

価格（消費税込）は、215万7100円から250万300円です。

そんな新型クロスビーに対してネット上では多くの反響が寄せられているのですが、特に話題の中心となっているのが、大幅に刷新されたエクステリアデザインです。

「かっこいい路線で攻めてきた」「『ジムニー』寄りの無骨さもあって可愛いというよりカッコいい」といった、よりタフでクールな印象を高く評価する声が数多く見られる一方、「可愛くなったね」「実物見てきたけどマジで可愛くて最高だった」と、愛嬌のある表情に魅力を感じる人もおり、見る人によってさまざまな感想を抱かせているようです。

エクステリアと並んで高く評価されているのが、インテリアの質感向上です。以前のモデルを知る人からは「マイチェン前だと内装の安っぽさが気になっていたけどそれも無くなって一気に質感上がった」という喜びの声が上がっています。

また、「高級感が増していろんな機能が増えてる」「最近のスズキは内装も良いし褒めるとこしかない」といったコメントもあり、デザインと機能の両面で大きな進化を遂げた内装に満足する声が多くを占めています。

一方で、パワートレインの変更はユーザーの間で意見が分かれるポイントとなっているようです。

従来の1リッターターボエンジンから1.2リッターの自然吸気エンジンに変わったことに対し、「興味津々」と新しい走りへの期待を寄せる声がある一方、「やっぱターボがなくなったのが残念なんだよな」と、ターボエンジンの廃止を惜しむ声も上がっています。