¡¡¡Ú¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¶¦Æ±¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÀ¤³¦»°Âç¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î°ì¤Ä¡ÖÂè19²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤¬21ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸áÁ°¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î·¬¸¶»Ö¿¥¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬4°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô½Ð¿È¤Î¿ÊÆ£¼ÂÍ¥¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤ÏÆþ¾Þ¤Î6°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï20Æü¤ÎËÜÁª¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¸å¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃÆ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤µ¤ó¤ÏÅìµþ·Ý½ÑÂç¤ä¥Ù¥ë¥ê¥ó·Ý½ÑÂçÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¡¢º£Ç¯5·î¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È²¦ÈÞ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Î¥Ô¥¢¥ÎÉôÌç¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£2019Ç¯¤Î¥Ö¥¾¡¼¥Ë¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÁª¤Ï18¡Á20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤ÎÂ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È·×11¿Í¤¬Áè¤Ã¤¿¡£