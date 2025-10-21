¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¸ø³«40¼þÇ¯¸ÂÄê¾å±Ç·èÄê¡¡»Ë¾å½é¤ÎIMAX¡õ4DX¤Ç
¡¡2025Ç¯¤Ë¸ø³«40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤¬¡¢»Ë¾å½é¤ÎIMAX¤È4DX¤Ç12·î12Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¿Íµ¤¡¡Åö»þ¤ÎÇ®¶¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¤ÇÇ¯´Ö¶½¹Ô¼ýÆþNo.1¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â°ìÂç¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëSF¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡¢¡ØE.T.¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¤Ç¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤¬Ì³¤á¡¢´ÆÆÄ¤Ï¸å¤Ë¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥×¡¿°ì´ü°ì²ñ¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¹â¹»À¸¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë½Ð²ñ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Î¡È¥É¥¯¡É¤ò¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦F¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÇ°¾å±Ç¤Ï¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ëIMAX¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¤È¡¢¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Î²ÃÂ®¤äÍë¤ÎÁ®¸÷¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ë4DX¡Ê»úËëÈÇ¡¦¿áÂØÈÇ¡Ë¤Ç¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡10·î21Æü¤Ï¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー PART2¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Þー¥Æ¥£¤¬Ì¤Íè¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤·¤¿Æü¡£¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢40¼þÇ¯ÆÃÊÌÍ½¹ð¤È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥É¥¯¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¡Ë¤¬¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ò¥Þー¥Æ¥£¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¸í¤Ã¤Æ¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Ç²áµî¤ØÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þー¥Æ¥£¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢1955Ç¯¤Î¼ã¤Æü¤ÎÎ¾¿Æ¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤é2¿Í¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Þー¥Æ¥£¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ç¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¼ã¤Éã¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¤Î¥®¥¿ー±éÁÕ¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë»þ·×Âæ¤ÎÍîÍë¡£µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥È¥ê¤Ë¤è¤ëÉÔµà¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë¤È¤â¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢4DX¿áÂØÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Þー¥Æ¥£¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë»°¥ÄÌðÍºÆó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þー¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¥ー¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Î¼ÀÁö´¶¤ä¼ã¤Æü¤ÎÎ¾¿Æ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë»þ·×Âæ¤ÎÍîÍë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤ä¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥éÀ¸±éÁÕ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡¢·à¾ìÆâ³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆÃÀ½¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿ô¡¹¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ä´ë²è¤¬º£¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë