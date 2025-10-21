ナイキ“エアマックス95×遊戯王”コラボモデルを再版へ アパレルとともに10・23発売 9月発売時に争奪戦激化で話題
ナイキは、20日までにフットウェアとアパレルを紹介する「SNKRS」を更新し、30周年を迎えた人気シリーズ『エアマックス95』と『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』がコラボした『ナイキ エア マックス 95 QS YGO 'Joey'』を、23日に再販することを発表した。
【写真多数】特別感のある箱に「airmuscle」のシュータンタグ！ネイビーのグラデがかっこいい『ナイキ エア マックス 95 QS YGO 'Joey'』の全ぼう
同モデルは、日本の伝説的な遊☆戯☆王シリーズをイメージしたモデル。カスタムのシュータンタグや『遊☆戯☆王』TCGをイメージしたグラフィックをあしらったアウトソール周りなどこだわりの仕様となっており、ブラック一色のつま先のNike Airバブルは、アニメでジョーイが履いているシューズを模したデザインとなっている。
アッパーのシンプルなカラーパネルは『遊☆戯☆王』のレガシーをイメージし、インソールにはジョーイの愛するモンスター「真紅眼の黒竜（カード番号 SDJ-001）」へのオマージュがプリントされているほか、細かなディテールがいくつも散りばめられている。
価格は、2万7060円。SNKRSで23日午前9時より販売開始となる。
また、これとあわせて『Nike x 遊☆戯☆王DM デストロイヤー ジャケット』や『Nike x 遊☆戯☆王DM メンズ ソロ スウッシュ Tシャツ』などのアパレル商品も同日に発売される。
なお『ナイキ エア マックス 95 QS YGO 'Joey'』や、アパレルは9月に発売された際、発売開始時間に購入希望者がアプリに殺到。購入できなかった人がSNSに嘆きの声を上げるなど、大きな話題となっていた。
