意外と身近にいるものです。バレバレ「不倫カップル」の特徴
街で見かけるカップルや会社の同僚などに「もしかして不倫…」と違和感を覚えたことはありませんか？
世の中には意外と不倫関係にありカップルは少なくありません。
そこで今回は、そんな「不倫カップル」のバレバレな特徴をご紹介します。
｜男性が女性よりも確実に年上
不倫をする男女の組み合わせは、男性はある程度お金に余裕がある40代以上、その相手は20代というのが王道。
平日の昼間に年の差が離れたカップルを見かけたら、まず不倫関係と考えられるでしょう。
男性は妻がいて、仕事を口実に不倫相手とデートしているということです。
｜距離をとっているのにアイコンタクトが多い
不倫カップルはあまりベッタリすることはなく、意識的に距離をとろうとします。
それは、知り合いにバッタリ会うことを避けるためであり、もし知り合いにバッタリ会ったとしても不倫関係がバレないための予防策です。
また、距離をとっているのにアイコンタクトだけを取るので、周りから見れば違和感ありありでしょう。
あなたの周りにも「もしかして…」「確実に…」という不倫カップルがいるかも。
たとえ確信が持てたとしても、男女間のトラブルは面倒なものなので、巻き込まれないように「見て見ぬふり」が正解ですよ。
