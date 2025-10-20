仲里依紗「肌も綺麗になるし記憶力も良くなる」“一番いい”メンタルの整え方を力説

10月18日、仲里依紗が自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。自身のメンタルの整え方について語った。

今回の動画では、視聴者からの質問に答えていくコーナーを公開。この中で、“メンタルバランスの整え方を教えてください”と聞かれた仲は、「逆に私は、すっげーテンション上げるかも。無理やりじゃなくて、なんか上がっちゃうかも」「お喋りしたらストレスって解消できるんだよね」とコメント。

また、「あと汗かく、お風呂。もう声が出るもん、『あぁ〜〜』って」「サウナ行ったり汗かいたりしたら、本当に体が軽くなってストレス発散。あと、キックボクシングも行ってるから、キックボクシングしてもすごいストレス発散になる」「運動がすごい大事だなって思うから。メンタルの整え方は、やっぱ運動だね」と語った。

その後、「今ね、運動とかなんとか言ってるけど、やっぱ睡眠時間大事じゃない？睡眠時間が短いと、本当にいろんなところに影響を及ぼすから。メンタルにもそうだけど」「寝ることが一番いいと思う、肌も綺麗になるし記憶力も良くなるし。寝ることが本当に大事だなって毎回思う」とも熱弁していた。