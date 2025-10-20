復活総選挙で１位を獲得！「一平ちゃん 夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」が９年ぶりに発売【実食ルポ】

今年2025年で発売30周年を迎えた、明星食品の「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」。それを記念して、公式Xアカウントで「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」が実施された。そこで栄えある１位を獲得したのが「蒲焼のたれ味」。2016年に発売された本商品を当時の味そのものを再現して見事復活。本日10月20日に発売された。早速食べてみた。

250種類以上の味、厳選５種類から選ばれたクセつよ味！

1995年の発売時、「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口で、カップ焼きそば界に革命を起こした「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」。この度、2025年2月20日に発売30周年を迎えた。

それを記念して行われたのが、「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」。30年の中で発売された250種類以上の味から「クセがつよいけど、クセになるメニュー」を５つが選定された。

「コーンポタージュ味」、「チョコソース」、「いなり寿司味」、「みたらし団子味」、「蒲焼のたれ味」と、なんとも個性的なフレーバーである。

この中で一平ちゃんファンが食べてみたいメニューを、2025年1月17日から2月14日までの期間で、公式Xアカウントにて票を集めた結果、１位に輝いたのが「蒲焼のたれ味」！

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」（236円／税別）

2016年に発売された味で、今回の復活にあたり、当時のものを再現。うなぎの蒲焼のタレをイメージしている。

ほぼ毎年のようにうなぎ特集を展開している弊誌としては、ちょっと気になる味だ。今回、ひと足先に食べられる機会を得たので、食べてみた。

【実食】ソースはもとより、ふりかけがうなぎ感を増幅

なんと、編集部に届いた箱を見てビックリ。

玉手箱でも、おせちでもありません。お重です。といっても、本物のお重でもないですが

お重仕様である。今回は配布用の特別仕様のため、通常販売には付かないが、こういう遊び心のある演出に思わず期待値が上がる。

これは期待値が上がる演出！

箱から商品を取り出し、フタを半分まで開けると液体ソース・ふりかけ・特製マヨを取り出す。

フタをはがすとおなじみの顔ぶれが

通常通り、お湯入れ・湯切りを行い、ソース・ふりかけをかけたら、最後にマヨビーム！ いざ、実食！！

一体どんな味なのか！？

ソースは通常よりも甘みを感じる。香ばしい醤油の風味に、みりん・うなぎエキスが入っているという。ほのかに生姜やガーリックも顔をのぞかせる。

ふりかけは、蒲焼のたれ味らしく山椒とあおさの組み合わせ。ソースを味わったあとに、山椒の青い爽やかな香りが鼻を抜けていく。そこにわさびマヨがピリッと刺激を与える。

なんだかちょっと大人な仕様で、これならつまみにもなるんじゃないか、と、ついつい酒好きならではの“欲”が出てくるのであった。

2025年の「秋の土用の丑」は、10月23日と11月４日。気軽に楽しむなら、これもあり！？

文・撮影／編集部えびす

