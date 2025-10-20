お笑いトリオ「安田大サーカス」の団長安田（51）が20日、目黒消防署長感謝状を贈られた。9月2日に東京都内で発生した全焼を含む住宅等4棟と車両3台等が焼損した火災で、近接する神社境内の立ち木への飛び火対応に貢献した。

団長は、ハウススタジオでの撮影中に窓から黒煙が上がっていることに気付き、居合わせた男女2名と共に火災現場に駆けつけた。消防隊を呼びつつ、飛び火していた神社の立ち木に放水するなど、延焼阻止に貢献した。

同署で贈呈式に臨み、「率直にうれしいです」と笑顔。阪神淡路大震災で被災した経験から、昨年12月に防災士の資格を取得。「周りの人に声かけるとかは、防災士の資格の時に教えてもらっていた。ご近所さんに“逃げて！”って言うのは、資格で勉強したことが役に立ったのかな」としみじみと振り返った。

メンバーのクロちゃんやHIROの反応について聞かれると、「全く何も言わなかった。彼らは人の活躍を苦手とする人種なので」とぶっちゃけ。念のためクロちゃんに報告したというが、「“ふ〜ん”って言って、奥歯をかんでました」と反応を明かし、会場の笑いを誘っていた。