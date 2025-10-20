【しまむら】で全部990円ーーーッ！ ガバッと買い占めたい♡「秋っぽスカート」

重くなりがちな秋冬のスタイリングを、すっきりとオシャレに見せてくれるナロースカート。【しまむら】には、税抜き990円という驚きのプチプライスで手に入るナロースカートが目白押し。インフルエンサーの@__saxxyaxxさんも「しまむらと言えばナロースカート！！」と太鼓判を押すほど、オシャレで高コスパなラインナップが豊富に揃っています。今回はお手本コーデとともに、全部買い占めたくなりそうな季節感たっぷりのナロースカートを紹介します。

トレンドカラーの赤スカートで旬コーデをゲット

【しまむら】「リブキモウナロースカート」\1,089（税込）

2025年秋冬コレクションのランウェイでも数多く見られたトレンドカラーのレッド。すっきりとしたIラインのナロースカートなら、華やかなレッドでもやり過ぎ感なく、洗練された大人っぽさを演出してくれます。レッドのなかでも、大人が使いやすそうな深めの色なのも好印象ポイント。起毛感のある素材なので、これから真冬まで長く活躍しそうな1枚。

スウェード調の生地で高見え

【しまむら】「スエボンナロースカート」\1,089（税込）

ラフなスタイリングこそ、ボトムスの素材感やシルエットにこだわって。税抜き990円とは思えなさそうな高級感が漂うこちらのスカートは、@__saxxyaxxさんによると「スウェード風の生地感で厚みもあり高見え」とのこと。すっきりとしたラインも相まって、カジュアルなロンTを合わせてもチープにならず、大人のこなれ感たっぷりのカジュアルコーデに仕上がりそう。

小花刺繍 × ベロアが大人可愛い

【しまむら】「ベロアシシュウナローSK」\1,089（税込）

ナロースカートを主役にしたコーディネートを組むなら、柄アイテムを取り入れてみては？ こちらは上品な花柄の刺繍が散りばめられており、スタイリングに可愛さひとさじ加えられるナロースカート。シフォン生地やふんわりしたシルエットだと甘くなりすぎてしまいそうなところを、ベロア生地とすっきりとしたラインでシックにまとめることで、大人世代も取り入れやすくなっています。

秋の定番コーデュロイを大人っぽく着こなす

【しまむら】「カットコールナロースカート」\1,089（税込）

秋冬のボトムスにひとつは持っておきたい、コーデュロイ生地のアイテム。パンツだとボーイッシュな印象が強くなりがちですが、細身のシルエットのロングスカートならきれい見えが叶いそう。カジュアル素材をエレガントに仕上げるギャップを楽しんで。コーデュロイの畝が、縦ラインを強調する効果も期待できるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N