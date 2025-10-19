１６日の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」は、人気企画「前髪ぱっつん！」が放送された。

くすぶる芸能人たちが前髪を切り落としてイメチェンし、売れっ子を目指す企画で、ゲストの１人がギャル芸人のエルフ・荒川だった。「喜寿までギャル。半端なギャルじゃいられないなって」と意気込み、派手な金髪をカットしていった。

髪色をピンクに変え、きゅるんと整えた前髪ぱっつんのナチュラルメーク姿が衝撃のかわいさ。矢部浩之や陣内智則らも「うそやん！」「めちゃくちゃいい」「大成功」「ぱっつん史上でも１、２位を争う」などと大絶賛した。

反響は大きかったようで、荒川はインスタグラムで「仮眠とってて寝覚めたら鬼バズしててびっくり☆反響ありすぎてなんか優勝したんか思った（笑」とつづっている。

コメント欄も「荒川ちゃん。さすがです。可愛すぎます。私たちの女神様です」「元が可愛いすぎるしオン眉似合うー」「ギャルスタイルの荒川さんも好きですが、イメチェンした荒川さんを見て更に好きになりました」「デカいアーニャみたい」などの声が並んだ。