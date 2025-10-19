Ê¿°Â»þÂå¤Î¡Ö¸Å¼°ÂçÁêËÐ¡×¤¬Éü³è¡ª¡¡ÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿100¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È
É´¼þÇ¯¾ì½ê¤ÇÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¾å¤Ë¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤ò¤·¤¿¸æÁ°³Ý¤«¤ê¤ÎÍÍ»Ò
10·î7Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎºâÃÄË¡¿ÍÀßÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ´¼þÇ¯¾ì½ê¡Á¸Å¼°ÂçÁêËÐ¤È¸½ÂåÂçÁêËÐ¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÁêËÐÀá²ñ¡Ê¤¹¤Þ¤¤¤Î¤»¤Á¤¨¡Ë¤ò¸½ÂåÈÇ¤Ë¤·¤¿¸Å¼°ÂçÁêËÐ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿À¾´ä¿ÆÊý¡á¸µ´ØÏÆ¡¦¼ã¤ÎÎ¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹ñµ»´Û¤ÏÅÚÉ¶ÏÆ¤Ë±éÉñ¾ì¡¢²Ö¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏÎòÂå²£¹Ë¤Î¶Ó³¨¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ã¼êÎÏ»Î¤Ë¤è¤ë°ìÌçÊÌÁªÈ´ÃÄÂÎ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£½Ð±©³¤°ìÌçA¡¢B¡¢Æó½ê¥Î´Ø°ìÌçA¡¢B¡¢»þÄÅÉ÷°ìÌçA¡¢B¡¢°ËÀª¥ößÀ°ìÌç¡¢¹âº½°ìÌç¤È8¥Á¡¼¥à¤¬»²Àï¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½øÆóÃÊ¡¢»°ÃÊÌÜ¡¢Ëë²¼¡¡Ê16ËçÌÜ°Ê²¼¡Ë¡¢Ëë²¼¢¡Ê15ËçÌÜ°Ê¾å¡Ë¡¢½½Î¾¤Î5¿Í°ìÁÈ¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¡¢³Æ°ìÌç¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
½Ð±©³¤°ìÌç¤Ë¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬½êÂ°¡¢Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤Ë¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÌç¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤«¤«¤ëÂÐÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢1²ó¾¡¤Ä¤´¤È¤Ë¾Þ¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï104Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤ÎÏ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ®Áè¿´¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤À¡£
½ª»Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½½Î¾¡¦»°ÅÄ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë½Ð±©³¤°ìÌçA¥Á¡¼¥à¡£»þÄÅÉ÷°ìÌçA¥Á¡¼¥à¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢2¡Ý2¤«¤é¡¢»°ÅÄ¡½ÂçÀÄ»³¤Î½½Î¾ÎÏ»ÎÆ±»Î¤Î·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÁêËÐ¤Ç¡¢¥¹¡¼½÷¡ÊÁêËÐ½÷»Ò¡Ë¤ËÂç¿Íµ¤¤Î»°ÅÄ¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢»°ÅÄ¤¬ÂçÀÄ»³¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢½Ð±©³¤°ìÌçA¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¡£
¶áÂçÁêËÐÉô»þÂå¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì¤òÀ©¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë»°ÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£
¶¨²ñ¤´°§»¢¤Î¸å¤Ï¡¢¸æÁ°³Ý¤«¤êÅÚÉ¶Æþ¤ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¸æÁ°³Ý¤«¤ê¤È¤Ï¡¢Å·Í÷ÁêËÐ¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê·Á¼°¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¡¢ÎÏ»Î¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÇÀµÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÂ¤Ó¡¢»Í¸Ô¤òÆ§¤ß¡¢íì÷¡Ê¤½¤ó¤¤ç¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢²¼°ÌÎÏ»Î¤«¤é»Í¸ÔÌ¾¤¬¸Æ¤Ó¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ°ìÎã¤·¤ÆÅÚÉ¶¤ò²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£¹Ë2¿Í¤Ë¤è¤ë»°ÃÊ¹½¤¨¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¾åÃÊ¤Î¹½¤¨¡¢ÃæÃÊ¤Î¹½¤¨¡¢²¼ÃÊ¤Î¹½¤¨¤Ï¡¢1909Ç¯¡¢¹ñµ»´Û¤¬³«´Û¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¾ïÎ¦»³¡Ê19Âå¡Ë¤ÈÇß¥öÃ«¡Ê20Âå¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â½ÅÍ×¤Êµ·¼°¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Âç¤ÎÎ¤¡Ê75Âå¡Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¡Ê74Âå¡Ë¤ÏÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ë¡¢»°ÃÊ¹½¤¨¤ò±é¤¸½ª¤¨¤¿¡£
²£¹Ë¸Þ¿Í³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢1¿Í¤Î²£¹Ë¤Ë²¼°Ì¤Î5¿Í¤ÎÎÏ»Î¤¬¡¢¼¡¡¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦Ã«É÷¡Ê4Âå¡Ë¤Î¶Ó³¨¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¹ë¥Î»³¡¢Ê¿¸Í³¤¡¢±§ÎÉ¡¢Ïµ²í¡¢ÌÀÀ¸¤Î5ÎÏ»Î¤òÅÝ¤·¡¢²£¹Ë¤Î¶¯¤µ¤È´ÓÏ½¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤¿¡£
¿¶ËÈ¡Ê¤¨¤ó¤Ö¡Ë¡¢Æ¸ÁêËÐ¡Ê»Ò¤É¤âÁêËÐ¡Ë¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢ËëÆâÎÏ»Î¤Ë¤è¤ë¸Å¼°ÂçÁêËÐ10ÈÖ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ï¡¢¤«¤ºº¹¡Ê¤«¤º¤µ¤·¡Ë¡¢ÁÕÌ¾¡Ê¤Õ¤·¤ç¤¦¡Ë¡¢ÁêËÐÄ¹¡Ê¤¹¤Þ¤¤¤Î¤ª¤µ¡Ë¤ËÊ±¤·¡¢¾¡Éé¿³È½¤òÌ³¤á¤ëÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¡¢Éð·¨¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦¹ë±ÉÆ»¡Ë¡¢²»±©»³¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÄáÎµ¡Ë¡¢½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦¶×¾©µÆ¡Ë¡¢ÂçÌÄ¸Í¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦½ÐÅç¡Ë¤Ï¡¢½Ðµï¡Ê¤¤¤Ç¤¤¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤ÁõÂ«¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¹ë²Ú¤«¤ÄÁñ¸·¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£
´ÑµÒÀÊ¤Ç¤Ï¡¢²»±©»³¿ÆÊý¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÉáÃÊ¤È°ã¤¦½Ðµï»Ñ¤ÎÉã¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¡Ö¡Ê¸Å¼°ÂçÁêËÐ¤Ï¡Ë30Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢ÀÎ¤Î°áÁõ¤òÃå¤ë¤³¤È¤âÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²»±©»³¿ÆÊý¤âÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òÂÎ¸³¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¸Å¼°ÂçÁêËÐ¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¡½Ë¾ºÎ¶¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢8¡Ý5¤ÇÅìÊý¤Î¾¡Íø¡ÊÆ¸ÁêËÐ¤Î¾¡ÇÔ¤ò´Þ¤à¡Ë¡£Éñ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍöÎÍ²¦¤ÎÉñ³Ú¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö100Ç¯Àè¤â¡¢º£¤ÈÆ±¤¸»Ñ¤ÇÂçÁêËÐ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î¿´¿È¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¡ÊÁêËÐ¡Ë¶¨²ñ°÷¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¤¬¸ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¤¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÂçÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤âÂçÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉðÅÄÍÕ·î¡¡¼Ì¿¿¡¿¾®ÀîÆâ¹§¹Ô