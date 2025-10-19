この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『可愛い歯科衛生士さんにインタビュー』で登場したのは、23歳の歯科衛生士さん。平日の深夜0時すぎ、梅田の街角で取材に応じ、仕事や日常、人生観について赤裸々に語った。

この日、友人と夜ご飯を食べ終えた後、終電を逃してしまったという彼女。「今、友達に迎えに来てもらおうかなって」と語り、友人との付き合いや終電後の過ごし方を明かした。普段は「めっちゃナンパされた」と正直に話しつつも、飲みの相手は「女の子なんですけど、明日朝から仕事なんで、バイバイ」とあっけらかんと答える一面も見せた。

気になる給与については、「手取りで25（万円）」と即答。その理由について「安定してるから」と、歯科衛生士という職を選んだ背景を語り、「資格あるので、長期旅行みたいな。短期の留学」も可能だと安定感の強みを強調した。

「一番好きな英語は？ Wife。妻」と即答した際には、好きなラッパーの曲名からインスピレーションを受けていることを明かし、カナダへの短期留学体験についても、「特に何も習得してないです。カナダで友達できました? いっぱいできました」とざっくばらんにコメント。「一番の親友は日本人のまなみ」と、海外経験を経ても日常は大きく変化していない様子を語った。

カナダでの生活で「貯金はいっぱい使っちゃったので、10万ぐらいしかないです」と告白し、現在の日本や人生に対する思いを尋ねられると、「人生なんとかなるから、そんな真面目に生きなくて大丈夫」と、等身大のメッセージで締めくくった。

