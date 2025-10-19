CONVERSEの新作スニーカーが秋に降臨♡遊び心あふれる6モデル一挙公開

2025年10月、CONVERSE（コンバース）が遊び心とファッション性を兼ね備えた新作スニーカー6モデルを発表します♡ スクエアトウ、ラグソール、ウエスタンブーツ風など、さまざまなテイストを取り入れたバリエーション豊かな顔ぶれが揃い、コレクションの幅をいっそう拡げます。直営店限定モデルから先行発売モデルまで、一足先に気になるラインナップをチェックしましょう♪

直営限定モデルはスクエアトウ＆ラグソール

「ALL STAR SQUARETOE HI（直営店限定）」はブラック／ブラックで統一されたミニマルな一足。レザーシューズのような佇まいとスニーカーの快適さを融合させ、ホワイトステッチがポイントに。

付属の白いコットンシューレースもアクセントです。サイズは22.0～30.0cmまで展開。価格は12,100円（税込）。

そして、ラグソール派には「ALL STAR CHUNK Z XX-HI（直営店限定）」が登場。重厚なソールが目を引く厚底デザインで、サイドジッパー構造を採用して着脱性もアップ。

ブラックモノクローム1色で、22.0～26.0cm対応。価格は17,600円（税込）。

GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

軽量厚底やトレック波形モデルも見逃せない

「ALL STAR LIGHT PLTS II SY OX」は、ウエーブ状アウトソールと軽量構造で歩きやすさも備えた厚底モデル。ホワイトとブラックの2色展開で、22.5～26.0cmのサイズ展開。価格は12,650円（税込）。

「ALL STAR TREKWAVE Z HI」はトレッキング由来のボリュームソールを装備。E.V.A.ミッドソールや防滑性を意識したソールにより、クッション性とグリップ力を強化。

オフホワイト／ブラック、ブラックモノクロームの2色、22.0～30.0cm対応。価格は16,500円（税込）。

ウエスタン・クラシカル風モデルのこだわり

「ALL STAR WESTERNBOOTS ST Z」は、ウエスタンブーツのエッセンスを取り入れた一足。ステッチ模様や高めカットのアッパー、そしてサイドジッパーで履きやすさにも配慮。

バーントシダーの1色展開で、22.0～30.0cm対応。価格は22,000円（税込）。

最後に「ROADCLASSIC SK SY OX」は、アーカイブのランニングモデルをスケート仕様に。ブラックモノクロームでまとめられ、23.0～29.0cm対応。価格は14,850円（税込）。

オフホワイトのスペアシューレース付きで着こなしの幅も広がります。

2025秋はCONVERSEで足元からアップデート♡

今回発表された6モデルは、すべて個性あふれるデザインながらも、デイリー使いができる機能とスタイルを兼ね備えています。

22.0～30.0cmの幅広サイズ展開や、直営限定カラーも多数揃えて、あなたの足元にもぴったりの一足が見つかるはず。

発売は10月より順次。気になるモデルは早めにチェックして、秋のおしゃれを足元から楽しんでみてくださいね♡