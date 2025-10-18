上品かわいい♡ハローキティ×Angel Heartの第2弾コラボウォッチが登場
上品さとかわいらしさを兼ね備えた腕時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」から、『ハローキティ』とのコラボレーションウォッチ第2弾が登場します♡今回のコレクションは、ハローキティの世界観を大人の女性にふさわしいエレガントなデザインで表現。特別付属のショルダーバッグにも注目です。10月17日(金)より、全国の取扱店舗および公式オンラインショップ、サンリオショップで発売されます。
ハローキティ×Angel Heartの魅力をチェック
第二弾となる今回のコラボレーションウォッチは、文字盤の中央に千鳥格子柄のリボンをあしらい、秒針にベビーピンクを採用。クリスタルインデックスが手元に華やぎをプラスします。
また、裏蓋にはハローキティのお顔を刻印♡見えない部分までこだわり抜かれたデザインが、大人の遊び心を感じさせます。
ケースはステンレススチール製で、カーフレザーのキルティングベルトが上品な仕上がりに。26㎜の小ぶりなサイズ感が女性らしさを引き立てます。
うれしい特典♡ショルダーバッグ付き
今回のコラボモデルには、時計ボックスの代わりにエンジェルハートオリジナルのショルダーバッグが付属♪
携帯電話や財布、ポーチなどが入る実用的なサイズで、内ポケット付き。レザーチェーンストラップが華やかさを添えます。
幅170㎜×高さ175㎜×マチ80㎜、チェーン長さ1200㎜と、デイリー使いにもぴったりです。時計だけでなく、バッグとしても楽しめる特別仕様です。
発売情報＆取り扱いショップ一覧
ハローキティ×Angel Heart コラボレーションウォッチ 第2弾
価格：17,600円（税込）
品番：KT26S-BK
ケースサイズ：26㎜
ムーヴメント：クォーツ
防水：5気圧防水
ケースカラー：シルバー
ベルト素材：カーフレザー（キルティング加工）
【発売日・取扱店舗】
予約開始：2025年9月24日(水)
発売日：2025年10月17日(金)
販売場所：全国のAngel Heart取扱店舗／公式オンラインショップ／全国のサンリオショップ（11店舗）
大人かわいいハローキティコラボで毎日にときめきを♡
上品でかわいらしいデザインと実用性を兼ね備えた「ハローキティ×Angel Heart」コラボレーションウォッチ。時計を入れるボックス代わりのショルダーバッグ付きで、特別感もたっぷりです♡
世代を問わず愛されるハローキティの魅力を、日常に取り入れてみては。身につけるたびに、あなたの毎日をちょっと特別にしてくれるはずです。