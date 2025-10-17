行楽シーズンの秋。旅行の荷づくりをする際、不安からつい荷物が増えてしまうこともありますよね。ミニマリストとして情報を発信するOdekoさんも、以前はそのひとりでした。今回は、ミニマルな暮らしに目覚めてから荷物を大きく減らすことができたと語るOdekoさんに、4泊の旅行を例に旅の荷物を軽くするコツとメリットについて教えてもらいました。

愛用リュックは無印良品、バッグインバッグで整理整頓

荷物はリュックとサブのショルダーバッグに収まる分だけに厳選。私が愛用しているリュックは無印良品の「トートにもなる巾着リュックサック」です。

【写真】兼用アイテムが大集合！

特別な機能はなにもないシンプルなデザインで、いい意味で「存在感がない」ところがお気に入りです。また、巾着型でナップサック並みの軽さなので、荷物の総量を軽くするのに一役買ってくれています。

ただ、そのままだとリュックの底に荷物がたまってしまい、肩に負担がかかるので、バッグインバッグを使って整えています。

ホテルでは、バッグインバッグごとリュックから出して置いておけば、部屋の中で荷物が散らからないのも、バッグインバッグを使うメリットでもあります。

「服は少なく、下着は臨機応変」がマイルール

旅行の荷物でいちばんかさばるのが服なので、なるべく最小限の枚数にし、荷物を小さくするようにしています。

たとえば、夏に行ったリゾート地への4泊6日の海外旅行では、服はワンピース2着と温度調整＆紫外線対策用のユニクロのUVパーカのみ。ワンピースは洗濯しながら着まわします。どの服もシワになりにくく、かつ乾きやすい素材をポイントに選んでいます。

また、服は2パターンですが、下着は宿泊日数分を持っていきました。

普段の旅行だと、下着も最小限にして、ホテル設置のランドリーを活用しながらやりくりすることが多いですが、今回のホテルには、ランドリーなし。

服は「ホテルのクリーニングサービス」か「手洗い」かを、現地の状況を見ながら選びますが、下着も枚数を減らすとクリーニングに預けるor部屋に干す羽目に…。今回は、状況的に宿泊日数分持っていくことに。そのあたりは臨機応変に対応します。

小物類は「小さいもの」「兼用できるもの」を選ぶ

スキンケアやメイクグッズなどは、サイズを小さく、そして兼用できるものを選んで、荷物を減らす工夫をしています。

・化粧水は50mlのミニサイズ

・BBクリームで日焼け止めとファンデーションを兼用（日焼け止め単体を持っていくときもミニサイズで）

・全身にも使えるワセリンリップを保湿クリームとして使用

・常備薬はコインケースへ

・MOFTのカード型スマホスタンドに現金を忍ばせて、お財布代わりに

・無印良品のペーパーナプキンは、ハンカチとティッシュの兼用

・折り畳み傘はasoの晴雨兼用の軽量タイプ（写真外の持ち物）

荷物を減らすために、詰め替えボトルで持っていく方法もありますが、詰め替えボトルのお手入れなども含めて面倒に感じたため、小サイズの商品を旅行用に購入して持っていくようになりました。

荷物を軽くするために減らしたもの

荷物を軽くするために、持っていかないものは、

・ポケットWi-Fi

旅の目的は、「ホテルとその周辺でのんびり過ごすこと」なので、一日中出歩く予定はなし。普段もスマホは朝の充電1回で一日中バッテリーがもっているので、モバイルバッテリーはなくても心配はないと判断しました。

また、以前はポケットWi-Fiは、海外旅行の必需品だったのですが、今はeSIMの契約で対応できるようになり、身軽に。

部屋着やパジャマも持たず、インナーのタンクトップとペチコートで寝るのがいつものルーティン。

少ない荷物のなか、あえて持っていくもの

荷物を軽くしたいのですが、それでも持っていくものもあります。

逆に、荷物が増えたとしても持っていくものは、

・歯ブラシ、歯みがき粉

・ビニール袋

・本

歯ブラシはホテルの備品を使えば減らせますが、自分に合ったものを毎日使いたいので、持っていきます。

シャンプー・トリートメントは、以前はホテルのものですませていましたが、今回は、1回使いきりのお試しサイズを購入し持参。ホテルのシャンプーの“当たり外れ”に、一喜一憂しなくてよくなりました。使いきりなので、帰りの荷物はその分軽くなります。

ビニール袋は、機内などで、リュックを床に置かなければいけない場合のカバーとして使えて便利なので、外せないアイテムです。

本はいつも持っていくわけではないですが、のんびり過ごす目的に合わせ、1冊だけ荷物に入れました。ミニマリストらしく電子書籍に挑戦したこともありますが、なじめず…心が満足するものはあえて持っていきます。

少ない荷物で旅行する3つのメリット

私はもともと心配性で、数日の旅行だとしても家出するのかというほどの荷物の量になっていました。

しかし、ミニマルライフが好きになり、少ない物で暮らす快適さを知ったら、旅行の荷物も思いきって減らすことができました。

少ない荷物で旅行してみて感じるメリットは、

・移動疲れが軽減される

・ホテルの部屋が散らからない

・家に帰ってきてからの荷解きがラク

とくに、チェックインしてホテルの部屋に入った瞬間は「すてき」と思ったはずなのに、数時間も経てば生活感が溢れ出す「謎現象」がなくなったことが、少ない荷物で旅行する意外なメリットだと感じています。