「ZE300」SKY GRAY

finalは、片側4gの小型筐体にノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「ZE300」を10月17日より発売した。カラーは、SKY GRAY、GREIGE、BLACKの3色。価格は5,980円。

完全ワイヤレスイヤフォン「COTSUBUシリーズ」の極小筐体をベースに、新設計したモデル。同社のノイズキャンセリング搭載イヤフォンの中では、最も小さく軽い製品。

「ZE3000 SV」との比較で体積は約20%小さく、「小さな耳の方でもイヤフォンが飛び出しにくく寝ホンとしてもおすすめ」という。音質や使い心地の根本的な部分をアップグレードするために内部機構も一新している。

GREIGE

BLACK

独自のアルゴリズムにより、音質と遮音性を両立したノイズキャンセリングに加え、周囲の音を聞き取りやすくする「アンビエントモード」を搭載。L側のワンタッチで切替が可能で、電車の車内等で咄嗟にアナウンスを聞きたいときなどに、装着したままで自在に切り替えできる。

イヤフォンを外から圧迫した際でも圧力が分散される「エアフローポート」を搭載。耳道内の高まる圧力を調整することで、鼓膜への負担を和らげると同時に内部ドライバーへの負担も軽減する。寝転びながら使用しても壊れにくい耐久性を実現した。

本体はタッチ操作に対応し、音楽の再生/停止や通話/終話をより手軽に操作可能。5回連続でタップすることで「タッチ操作無効機能」への切り替えも可能。不意にイヤフォンに手が触れて誤動作することを防ぐほか、同時にアナウンス音やLEDの点灯もOFFとなるため、コンテンツに長く集中したいときや寝ながらの使用に活用できる。

ケースとイヤフォン本体には、指紋や皮脂がつきにくく、手から滑り落ちにくい「パウダー・コート」を採用した。