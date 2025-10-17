23日のプロ野球ドラフト会議まで1週間。

広島が創価大・立石正広のドラ1指名を公表 「12球団最速」の誠意も過去の成否は4勝4敗

「大学生の1位候補の投手が秋のリーグ戦で軒並み調子を落としている」（某スカウト）ため、ここにきて12球団スカウトの評価が上がっているのが、「アマチュアNo.1サウスポー」の呼び声高い鷺宮製作所・竹丸和幸（23）である。

ドラフト戦線で毎年、即戦力の社会人左腕の人気は高い。2024年はNTT西日本の伊原が阪神1位、23年はホンダ鈴鹿の森田が2位で巨人に入団している。

今年、その枠は竹丸である。178センチ、75キロと細身ながら、しなやかなフォームから最速150キロ。決め球のチェンジアップの他に、スライダーにカーブ、カットボールと多彩な変化球を操る。

「4番手投手だった」と振り返る広島の崇徳高時代、最後の夏は背番号10で臨み、県大会4回戦で先発したものの、4回1失点で敗れた。高校で野球は辞めるつもりだったが、当時の監督の勧めで首都大学リーグ2部の城西大へ。4年秋に1部に昇格も主にリリーフだった。いよいよ大学で野球を辞めようと思っていたそうだが、鷺宮製作所から声がかかり、ついに才能が開花した。

今年8月の都市対抗では、TDKとの1回戦に先発して6回2安打1失点。8三振を奪って8強入りに貢献した。それでも中央球界ではまだ無名な存在だ。さる球界関係者がこう言った。

「現段階ではオリックス、DeNAの評価が高く、1位指名の可能性がありますが、もし外れ1位まで残っていれば、1番人気の創価大・立石の抽選に外れた球団による争奪戦に発展する可能性があります」

16年にロッテに指名された佐々木千は、外れ1位で5球団が競合した。日の当たらない道を歩いてきた「元4番手投手」がこの秋、一気に主役に躍り出そうだ。