この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「オシャレカップルにインタビュー」と題した最新動画で、飲食スタッフとマツエク受付で働く20歳カップルに直撃取材が行われた。今回のインタビューでは、2人の出会いや仕事、プライベートまで赤裸々に語られている。



まず2人の職業や出会いについて質問が飛ぶと、男性はクラフトビール屋のスタッフとして人事を担当しつつ、自身も現場で働いていると説明。仕事選びについて「彼女の紹介で始めた」と語るが、美容の道に興味を持ち辞めてしまったそう。これについて彼女は「すぐいろいろやめちゃうんで、またか。あんまりよくない」と苦笑いしつつ本音を明かした。



さらに、2人の給料事情についても言及。男性は「25万ぐらい」、女性は「22」と答え、次に挑戦してみたい仕事についても「もともと美容院アシスタントとかやってたんで。いけるなら」と将来の展望を語った。



2人が長く付き合っていることも話題に。「8年ちょいぐらい」と明かすと、お互いの好きなところについて「可愛いところ（男性）」「優しいところ（女性）」と微笑ましいやり取りが交わされた。直してほしいところでは「適当なところとルーズ」と女性から2つ指摘され、「2個言わないで。ダメージくらっちゃう」と男性が笑顔で返したのも印象的だった。



また、今からショッピングに行く予定だといい、欲しい服は「チコ」のものだと告白。しかし貯金額については「10万ぐらい」と打ち明け、動画の最後では「やっぱそうですよ」とリアルな20歳カップルの生活を明かして締めくくられた。