「それどこの？」って聞かれる！【無印良品】大人におすすめ♡「オシャ見えアイテム」

コーデに取り入れやすく、即おしゃれ見えが狙えるアイテムがあると重宝しそう。今回はおしゃれさんが【無印良品】で見つけた、大人女性にぴったりのパンツとワンピースをご紹介。シンプルなのにこなれ感があり、秋コーデの1軍として活躍してくれそうです。

大人コーデにマッチする理想のナイロンパンツ

【無印良品】「ユーティリティイージーワイドパンツ」\3,990（税込）

@rikasato_さんが「どこのですか？って聞いてもらえる無印良品のパンツ」と紹介するこちら。シワ感のあるナイロン素材で、程よいボリュームシルエットと洗練された色味が魅力。シンプルな着こなしでもおしゃれ見えを狙えそうです。黒・ダークグレー・アイボリー・カーキグリーンの全4色展開。

大人の余裕を感じるカジュアルワンピ

【無印良品】「コットンウールリラックスフィットシャツワンピース」\9,990（税込）

コットンウール素材で、秋冬の装いにぴったりのワンピース。ゆったりとしたシルエットながらも、スタンドカラーですっきりとした大人の印象をプラス。カジュアルに着こなしやすいのに、クリーンな印象も兼ね備えた一枚です。甘さ控えめなカーキグリーンと黒の2色展開で、大人におすすめ。

