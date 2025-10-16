Mrs. GREEN APPLE、65万人見守るなか“大切なお知らせ”発表 SNSに安堵の声「安心して泣いた」「今日はゆっくり寝よう」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を実施。年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表し、「フェーズ3」に向けた新バンドデザインを発表した。
【動画】涙を流しそうに…発表後の心境を語ったMrs. GREEN APPLE
同バンドは14日夜に「【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ 】と題し、「10月16日(木)20:00から Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行います」と予告。さらに、きのう15日に“続報”として、YouTube生配信【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】の公開URLを発表した。この発表に、SNSでは公式が発表した「大切なお知らせ」のポストがバズり、Mrs. GREEN APPLE関連のワードが話題になった。
迎えた本日、同チャンネルには、午後8時の開始を前に多くの人が待機。10分前には5万人程度だったが、そこから一気に集まり、1分前の段階で20万人を超えた。さらに午後8時5分には50万人を集め、最高で65万人が同時接続し、人気、注目度の高さを証明した。
「フェーズ3」スタートの一報に、SNSのトレンドには「フェーズ3」が1位に、「長期休暇」など関連ワードも上位にランクイン。さらに「ミセスの報告まず良かったー」「涼ちゃんの『フェーズ2完結は前向きな決断』って言葉にすごく救われたし、活休しない選択をしてくれたミセスにはほんとに感謝でしかないです」「フェーズ3だったー！良かった！！」「安心して泣いた 涙腺崩壊」「ミセスの生配信告知から配信までの2日間…生きた心地しなかった(苦笑) 寝不足だから、今日はゆっくりと寝よう」など、安堵のコメントが数多く寄せられている。
【動画】涙を流しそうに…発表後の心境を語ったMrs. GREEN APPLE
同バンドは14日夜に「【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ 】と題し、「10月16日(木)20:00から Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行います」と予告。さらに、きのう15日に“続報”として、YouTube生配信【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】の公開URLを発表した。この発表に、SNSでは公式が発表した「大切なお知らせ」のポストがバズり、Mrs. GREEN APPLE関連のワードが話題になった。
「フェーズ3」スタートの一報に、SNSのトレンドには「フェーズ3」が1位に、「長期休暇」など関連ワードも上位にランクイン。さらに「ミセスの報告まず良かったー」「涼ちゃんの『フェーズ2完結は前向きな決断』って言葉にすごく救われたし、活休しない選択をしてくれたミセスにはほんとに感謝でしかないです」「フェーズ3だったー！良かった！！」「安心して泣いた 涙腺崩壊」「ミセスの生配信告知から配信までの2日間…生きた心地しなかった(苦笑) 寝不足だから、今日はゆっくりと寝よう」など、安堵のコメントが数多く寄せられている。