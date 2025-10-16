元教員・FPが語る「知らないと一生損する！“働き続ける”だけじゃない定年後の6大お得制度」
YouTubeチャンネル「おかんのお金守るチャンネル」にて、元教員・ファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろさんが「【知らないと一生損】物価高に勝てる人 vs 負ける人／定年後もお金に困らない6つの黄金ルール」と題し、物価高騰時代に年金だけで生活する難しさと、それを乗り切るための6つの具体策を熱く語った。
秋山さんはまず、「収入は増えないのに、物価ばっかり上がってる。このままじゃ年金生活なんかできないと心配」と現状の厳しさを指摘。
「今後の世の中の流れとして、できるだけ長く働くことが大前提になってくると思う」とし、働き続けることの重要性を強調した。
最初に紹介したのは「在職定時改定」について。秋山さんは「65歳以降も働き続けることで、毎年年金が上乗せされる」「昔はこんな制度なかったのに、今は長く働けば働くほど得をする」と説明し、働く意欲が年金アップに直結する新ルールをわかりやすく解説した。
次に続いたのは「任意加入」と「付加年金」。特に任意加入について「60歳で国民年金の加入が終わるけど、60歳から65歳まで延長できる。しかも、10年以上受け取れば元が取れる制度。長生きする時代には必須」と強調。
さらに付加年金も「月400円追加で、2年以上で元が取れる。セットで入るのがおすすめ」と推した。
4つ目には「給付金」制度を挙げた。
「年金生活者支援給付金など、申請で一生涯6万円以上もらえる可能性があるのに、申請しないともらえない“隠れ年金”が多い」と注意喚起。
「親や身内も対象になることがある。『知らなかった』で終わらないように」と視聴者に呼びかけた。
続く5つ目は「定年後の確定申告」。
秋山さんは「ほぼ間違いなく税金キャッシュバックされる。申告を忘れると損」「場合によっては17万円も戻ってきたという例もある」と、経験談を交えてその重要性を力説した。
6つ目には「世帯分離による扶養の見直し」を取り上げ、「高齢の親を扶養に入れているなら、世帯分離で非課税世帯になるメリットがある。税金料や社会保険料が下がり、給付金対象にもなりやすい」と解説。
控除目的だけでなく、状況によっては家計全体で得する可能性が高いと背中を押した。
秋山さんは動画の最後を「今年から新しい仕組みもあるし、知らずに損する制度は本当にたくさんある。『分かりやすく解説するから、ぜひチャンネル登録・メルマガ登録して、情報を受け取ってね』」と締めくくった。
生活防衛の知恵を惜しみなく伝える秋山さんの発信に、多くのシニア世代やその家族が注目しそうだ。
