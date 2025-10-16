「軽く3桁はいく？」78歳元看護師が明かす年金と“不動産収入”のリアル。老後の備えは30代から始めていた
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に登場した78歳の元看護師の女性が、自身の年金事情と驚くべき資産形成について語った。年金受給額は月7万円と明かす一方で、不動産収入により月収が「軽く3桁万円はいく」という実態を明かし、計画的な資産形成の重要性を示した。
動画に登場した女性は、現在78歳。62歳まで看護師として働いていたと語る。自身の年金額については、2ヶ月に1回14万円、つまり月額7万円であることを告白。夫は80歳で元会社員であり、夫婦2人合わせても年金は2ヶ月で40万円ほどだという。
しかし、話が老後の備えに及ぶと、状況は一変する。女性は「うちは不動産を持ってるから」と、年金以外の収入源があることを示唆。夫が30代の頃、親から受け継いだ土地にアパートを建てたのが始まりで、現在は3箇所、合計34軒の部屋を持つ大家でもあるというのだ。不動産収入について「軽く3桁はいく？」という質問には「いくと思いますよ」とにこやかに答えた。
億単位の借金をしてアパートを建て、家賃収入で返済してきたという過去を振り返りつつも、現在の生活は「そんなに派手にはしない」「ごく普通の庶民的です」と語る女性。収入が増えても生活レベルを大きく変えることはなく、旅行などもあまり行かない堅実な暮らしぶりを明かした。
さらに、将来の相続税対策として、すでに子供や孫への生前贈与を進めていることも告白。「もう先がないから」と冷静に語り、子供には毎年100万円ずつ、孫には教育資金として数千万円を渡したという計画性も見せた。
最後に若い世代へのメッセージを求められると、「やっぱり健康が第一。いくらお金があっても健康でないと」と断言。「死んでいく時はお金持っていかないでしょ」と続け、お金よりも健康な体でいることの価値を説いた。莫大な資産を築きながらも、それに振り回されることなく堅実に生きる女性の姿は、多くの人にとって老後の生き方を考えるきっかけとなるだろう。
