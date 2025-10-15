15日朝、埼玉県の老人介護施設で入所者の女性2人が血を流しているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は身柄を確保していた元施設職員の木村斗哉容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。

■早朝の現場で何が…

15日朝に撮影された映像。通りに救急車と消防車が止まっています。さらにパトカーと警察官の姿も確認できます。

その後、建物から出てきたのは担架。救急車に運び込まれると救急隊が慌ただしく動きます。毛布には、血でしょうか、赤い痕が確認できました。

建物4階の明かりがついた部屋には、人影もありました。

撮影者

「ぱっとカーテン開けたら心肺蘇生っていうんですか、ガラス越しで見えたので、こういう動きをしている」

心臓マッサージをする様子が見えたということです。

撮影者

「ビックリしてただただ驚き」

現場は埼玉県鶴ヶ島市。周りに多くの戸建てが立ち並ぶ、住宅街の老人介護施設。15日朝、入所者の女性2人が血を流している状態で見つかったのです。

近隣住民

「けさ、娘が『大変だ、大変だ』って起こしてくれました。ヘリコプターとかがいっぱい。パトカーの音も聞こえた」

「怖いです。まさか自分の近所で、本当にすぐ隣なので。本当に怖かった」

周辺は朝から物々しい雰囲気に包まれました。事件があった施設の前には多くの警察官が集まり、付近では警察犬を使った捜査も行われていました。

警察はその後、事情を知っているとみられる元施設職員の男の身柄を確保。15日午後、木村斗哉容疑者（22）を殺人の疑いで緊急逮捕しました。

■防犯カメラに“フードとマスクの人物”

警察によりますと15日午前5時前、「入院患者の高齢女性2名が血を流している」との通報がありました。

70人ほどが入所しているという5階建ての老人介護施設。血を流している女性が見つかったのは、それぞれ4階と5階の部屋だといいます。

女性らはベッドの上に仰向けで倒れていて、頭などから血を流していたということです。

小林登志子さん（89）と上井アキ子さん（89）は病院に搬送後、死亡が確認されました。

現場から凶器は見つかっていないといいます。一方、施設の防犯カメラには不審な人物の姿が捉えられていました。深夜から未明の時間帯にフードとマスクをつけた人物が施設を立ち去る様子が映っていたということです。

殺人の疑いで逮捕された元施設職員の木村容疑者。現場から直線距離で250メートルほど離れた路上で1人でいるところを発見されました。

男は凶器を持っていなかったほか、フードとマスクもしていなかったということです。

調べに対し、木村容疑者は「被害者を刃物で刺して殺したことは間違いない」と供述しているといいます。

警察は事件の詳しい経緯などについて調べています。