¤¢¤Ä¤Þ¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Ä´¤Ù¡¢¡ÖÀ¸À®AI¹ÖºÂ¡×»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸ø³«
¡¡¤¢¤Ä¤Þ¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï10·î15Æü¡¢À¸À®AI¹ÖºÂ¤Î»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤Î²ÄÇ½À¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÀ¸À®AI¶µ°é»Ô¾ì¥¤¥ó¥µ¥¤¥È2025 ¡½ À®Ä¹¤¹¤ëAI¹ÖºÂ»Ô¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë ¡½¡×¤òÆ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ëAI¸¦µæ½ê¡×¥Á¡¼¥à¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñ15Ëü·ïµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¸µ¤Ë¡¢À¸À®AI¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¡¦³èÍÑ¼ÂÂÖ¡¦³Ø½¬°ÕÍß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¡£¶µ°é»ö¶È¼Ô¤ä´ë¶È¸¦½¤Ã´Åö¼Ô¡¢EdTech´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÖºÂ³«È¯¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡È¯É½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶µ°é»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥¹¥¥ë¡×¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËEdTechÎÎ°è¤ÇAI³èÍÑ¹ÖºÂ¤ä¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µÞÁý¡£¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡Ö³Ø¤ÓÄ¾¤·¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤ò¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶µ°é¡¦¸¦½¤»ö¶È¼Ô¤¬¼¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦´Ø¿´ÁØ¤ÎÌó9³ä¤¬¡ÖÀ¸À®AI¤Ë¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¡¢»Ô¾ì¤Ø¤Î¹â¤¤Ç®ÎÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥³¥¢ÁØ¤Ï50¡Á60Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£
¡¦¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤ÎºÇÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¡ÁÃæµé¼ÔÁØ¡Ê¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¡Ë¤Î58.6¡ó¡£
¡¦¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Ï¡ÖÆ°²èÀ¸À®¡×¡ÖCanva³èÍÑ¡×¡ÖKindle½ÐÈÇ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ý±×²½»Ù±ç¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»Ô¾ì¹½Â¤¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¡×¤«¤é¤Ê¤ëÆó¤Ä¤ÎÄ¬Î®¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
