¼¡´ü¡ÖiPhone 18 Pro¡×¡¢±½¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤Ï¡©
¼¡´ü¡ÖiPhone 18 Pro¡×¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Weibo¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡ÖInstant Digital¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 18 Pro¤Ï¡Ö¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¡ÖFace ID¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ô¥ë·¿¤Î¥Î¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤Ç¤â¾®·¿²½¤¬±½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Face ID¤ò²èÌÌ²¼¤ËËä¤á¹þ¤àµ»½Ñ¤Ï¡ÖiPhone 19 Pro¡×°Ê¹ß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎDigital Chat Station¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 18 Pro¤Ç¤ÏÇØÌÌ¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥ÉÉôÊ¬¤¬¡Ö¤ï¤º¤«¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤è¤ê¤â¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ß¥ó¥Á¡¼¡¦¥¯¥ª»á¤Ï¡¢iPhone 18 Pro¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë4800Ëü²èÁÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡Ö²ÄÊÑ¹Ê¤ê¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥º¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸÷¤ÎÎÌ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥Ü¥±ÎÌ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢iPhone 18 Pro¤Ç¤Ï¡ÖA20 Pro¡×¥Á¥Ã¥×¤ä¡ÖC2¡×¥â¥Ç¥à¡¢ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¡×¤ÎÅëºÜ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
