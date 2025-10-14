¡Ø¥·¥Ð¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¤Ï¡Ö¼Æ¸¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤À¤±¤Î¥É¥é¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡¡È¸¤¥Ð¥«¡É¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÍýÍ³
¡¡¼Âºß¤¹¤ë¼Æ¸¤ÀìÌç»¨»ïÊÔ½¸Éô¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¸¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¤ª»Å»ö·Ï¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¹¥Èー¥êー¡¢NHK¥É¥é¥Þ10¡Ø¥·¥Ð¤Î¤ª¤¤Æ～¤ï¤ì¤é¸¤¥Ð¥«ÊÔ½¸Éô～¡Ù¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥·¥ÐONE¡ÙÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ò¤á¤°¤ëÊÔ½¸Éô¤Ç¤ÎÂÐÎ©¤ÈÏÂ²ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÂçÅì½Ù²ð¡ßÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡¢¸¤¤È¤Î¼Çµï¤ÇÊÑ²½¤·¤¿»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡È¼¡¤Î¹æ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»¨»ï¤ÏÇÑ´©¡¢ÊÔ½¸Éô¤â²ò»¶¡É¤È¤¤¤¦¸æ¼êÀö¼ÒÄ¹¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤«¤é¤ÎÌµÍýÆñÂê¤¬¡¢ÀÐ¿¹¡ÊÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ë¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê³Ú¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¡£³«¤Ä¾¤ëÈà¤ËÈ¿È¯¤·¤¿À¶²È¡ÊÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê¡Ë¡¢»°ÅÄ¡Ê¤³¤¬¤±¤ó¡Ë¤Ë¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤ÆÄÙ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³Äë¹ñ¡Ù¤ÈÆ±¤¸ËöÏ©¤ò¤¿¤É¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢°ìÈÖÁê³Ú¤ÈÈ¿¤ê¤Î¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÀÐ¿¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥·¥ÐONE¡Ù¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª´©¤Î3¹æ¤ÏÀºº²¹þ¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£ÀÐ¿¹¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁê³Ú¤âÀ¶²È¤È»°ÅÄ¤Ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¡½õ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤è¤¦¡É¤È³§ºÆ¤Ó¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤ë´ë²è¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡ª
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¡£¿Í´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¥ªー¥Êー¡Ê¹õÅÄÂçÊå¡Ë¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê³Ú¡£¼ÒÆâ¼º¶È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤¬µß¤ï¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¥´¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¤Á¤ê¤Â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤é¤ò·Ò¤®»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐ¿¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤Ï¤êÊ¡½õ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹¤Ï³êÂôÀèÀ¸¡Ê¾¾ºä·Ä»Ò¡Ë¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡ÖÊ¡¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¹¤ë¤È³êÂôÀèÀ¸¤Ï¡Ö¸¤¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤È°ã¤Ã¤Æ¼Ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¸¤¤Ï¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¸¤¹¥¤¤¬¸¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¼¤òÃ´¤¦ÊÁËÜ»þÀ¸¤ÎÀäÌ¯¤Ëµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤¿¤Á¤ËÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¡½õ¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½Áê³Ú¤â¡¢»þ¤È¤·¤Æ¿È¾¡¼ê¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ª¹æ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿À¶²È¤Ë¡¢Áê³Ú¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾®¤µ¤¯¸À¤¦¥·ー¥ó¤Ïº£½µ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤ë¸¤¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¸¤¤ÎÊÐ°¦²È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸¤¥Ð¥«¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎËÜ¼Á¤ò²þ¤á¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¤¥Ð¥«¤À¤è¡ª¡¡Á´°÷½¸¹ç¡ª¡×¤Î´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¸¤¥Ð¥«¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¡Ö½Å¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Áê³Ú¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÊ¡½õ¤¬·ù¤¬¤ë¹ÔÆ°¤Ð¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê³Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°¦¸¤¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸½¼Â¤Çº¤¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤âÀ¤´Ö¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Öº£°ìÅÙ¡¢°¦¸¤¤È¼«Ê¬¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤¦À¶²È¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¼ª¤ËÄË¤¤¸Â¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ï¡È¸¤¥Ð¥«¡É¤¿¤Á¤Î¿¼¤¯¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê°¦¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¹±Îã¤Î¡ÖÆÍ·â¡ªÎÙ¤Î¼Æ¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Î½Å¤á¤Î°¦¾ð¥½¥ó¥°¤òÏ¯¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¡È¸¤¥Ð¥«¡É¤ÊÁê³Ú¤Ï¿´¤«¤é´¶Æ°¤·¡¢Ê¡½õ¤ËÊû¤²¤ë¡ÖÊ¡¤Á¤ã¤ó²»Æ¬¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤òºî¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î²Î»ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡È¸¤¥Ð¥«¡É¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÄÖ¤é¤ì¤¿¸¤¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°¦¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢À¾ÍÎ¸¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤äÁÇËÑ²á¤®¤ë¥¤¥áー¥¸¤Î¼Æ¸¤¤ò²¿¤È¤«¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥®¥ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Áê³Ú¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸¤¤¿¤Á¤òËÜµ¤¤Ç°¦¤·¡¢¸¤¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¡È¸¤¥Ð¥«¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÂ¥¤¹¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¿¹¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë°û¤ß²°¤Î¾ïÏ¢µÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¼Æ¸¤¡¦¤Ò¤È¤ß¤¬¿·¤¿¤Ê¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¸¤¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡£»Ð¸æÈ©¤È¤¤¤¦À³Ê¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëMEGUMIÆÈÆÃ¤Î¥Ï¥¹¥ー¥Ü¥¤¥¹¤¬¥µ¥Ð¥µ¥Ð¥¥ã¥é¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£º£½µ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡½µ¤«¤é¤ÎÊ¡½õ¤ä¥Ü¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¤¯À³Ê¤Î°ã¤¦¥·¥Ð¤¿¤Á¤È¤Î¸ÄÀ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¹Ó°æÆî¡Ë