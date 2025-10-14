上西一美・交通事故防止コンサルタント「自転車は横断歩道でも走行OK、車側の注意不足が本質」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
交通事故防止コンサルタント・上西一美さんが、「自転車は、横断歩道＝押して渡る それ間違い!? ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画をYouTubeで公開。実際のドライブレコーダー映像をもとに、“自転車は横断歩道を乗って渡ってもいいのか”という疑問について持論を展開した。
映像は、左折車両と自転車が横断歩道上で衝突する事故で「これはね、車が左に曲がろうとして自転車と接触した事故なんです」と解説。その上で、「車の運転者がしっかりと左右を確認してから発進する基本ができていないから、こういう事故が起きる」と警鐘を鳴らした。
そして動画の核心部分に言及。「よく“自転車は横断歩道を乗って渡ってはいけないのでは？”という指摘があるが、これは完全にヘリクツです」とバッサリ。上西さんは「自転車が横断歩道上を走ること自体は禁止されていません。歩行者の通行を妨げないのが条件であり、歩行者がいない場合はそのまま乗って通行してOKです」と強調。一方で「歩行者の通行を妨げる場合は必ず自転車を降りてください」と、基本ルールの徹底も呼びかけた。
また、「自転車通行帯が設けられている場合はそちらを走行する必要がある」と法律面の補足も加えつつも、「ただし、だからといって車が注意を怠ってもいい理由にはなりません」と語るなど、運転者の責任を再三強調。「車がしっかり確認せずに左折し自転車を引いてしまうのは絶対に許されない。自分の運転を見つめ直して」と訴えた。
動画の締めくくりとして「サムネイルの答えは“自転車は基本的に横断歩道で乗っても構わない”ということです。“自転車が悪い”という決めつけをせず、ドライバーは基本の確認を徹底してほしい」と呼びかけ、「今日もご安全に」と動画を結んでいる。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
このチャンネルは交通事故防止を目的としドライブレコーダーの事故映像を使い交通安全のポイントを解説しています。この番組で１件でも痛ましい交通事故が無くなれば幸いです。一般社団法人日本事故防止推進機構（JAPPA）理事長Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーター 愛知県警察交通安全サポーター