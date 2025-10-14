山下智久がtimeleszメンバーにかけた言葉とは…？『タイムレスマン』「東海道中！脱落旅」未公開SP今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ他）。10月14日24時15分から「東海道中！脱落旅」未公開SPが放送される。

■ファン垂涎の未公開シーンが続々と登場

今回は「東海道中！脱落旅 未公開SP」と題し、9月30日、10月7日に引き続き、初の全国放送ゴールデンSPとして大好評を博した土曜プレミアム『タイムレスマン』（9月27日放送）をプレイバック。スペシャルゲスト・山下智久を迎えてのトーク完全版の他、ゴールデンSP本編には入りきらなかった未公開シーンを多数紹介する。

メンバー全員そろって伊勢神宮で参拝することを目指して“お伊勢参り”に出発するも、道中の至るところで様々な“競技”に挑戦、敗者は次々とその場で脱落していき――。

ゴールデンSPで、予測不可能な「東海道中！脱落旅」を繰り広げたtimeleszの8人。今回の未公開SPでは、東海道唯一の海路「七里の渡し」を豪華クルーザーで航行中、みんなでまったりのんびり過ごす姿や、旅の最後に全員でサウナに入りながら一日を振り返る「反省会」の様子、また、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』から突如仕掛けられた“パンツスースードッキリ”の顛末など、ファン垂涎の未公開シーンが続々と登場する。

そんななか、とりわけ注目なのが、「山下智久×timelesz SPトーク完全版」。ゴールの伊勢神宮に到着する目前、伊勢の内宮前にある「おかげ横丁」で、サプライズの“おかげゲスト”として突如登場し、メンバーを驚かせた山下。ゴールデン本編では、みんなで挑んだ「信頼じゃんけん」が視聴者の注目を集めたが、今回は、9人で繰り広げたトークの模様がたっぷり届けられる。

憧れの先輩を目の前にして感動しきりのtimeleszメンバーに対し、山下がかけた言葉とは…？ 知られざる貴重なエピソードも明らかになる。

■FODで話題沸騰！大盛り上がりの「BEST肩選手権」を一部オンエア

さらに、FODでゴールデンSPの特典映像として公開され、今や話題騒然の「BEST肩選手権」も今回、特別に一部オンエア。「BEST肩選手権」とは、名古屋へ向かう新幹線の車中で、うなぎ弁当を買うために浜松で途中下車した橋本を除く7人のメンバーで急きょ開催された「車中で寝るときに借りるなら誰の肩がいちばんか」を決める新競技。今回は寺西を判定員役に、勝ち抜き形式で実施。メンバー6人が代わるがわる寺西の隣の席に座り、もたれかかる寺西の頭に肩を貸していく。寺西の寝顔に熱い視線を送る者、なぜか周囲にドヤ顔でアピールする者…6人それぞれの個性溢れる表情に注目だ。

■番組情報

フジテレビ他『タイムレスマン』

10/14（火）24:15～24:45

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

ゲスト：山下智久

