¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤ä¤Þ¡×¤Î¥Í¥³»³»á¤¬¿·Æ°²è¡ØÅ´¥ª¥¿ÂçË½¤ìºÆÍè JRE BANK ¿·µ¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óËÌ¡Ù¤ò¸ø³«¡£µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Å´Æ»¡õ¥Ý¥¤³è¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢JRE¥Ð¥ó¥¯¿·µ¬³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¥Í¥³»³»á¤Ï¡Öº£²ó¤â¤é¤¨¤ëÆÀÅÀ¡¢²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¼«¿È¤â¡Ö¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê³èÌö¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¤³è¤È¤·¤Æ¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Å°Äì¤·¤¿¡È¥Ý¥¤³è»ëÅÀ¡É¤ÇJRE¥Ð¥ó¥¯ÍøÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥«¥Ä¤À¤±¤Ç¤â¥¬¥Á¤ì¤ÐÇ¯´Ö100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÀè¹Ô¼ÔÍø±×¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤¯ºî¤ë¤Î¤¬ÆÀ¡×¤È¡¢Áá´ü¹ÔÆ°¤ÎÂçÀÚ¤µ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
²òÀâ¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë7000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆâÌõ¤äÃ£À®¾ò·ï¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¡£JRE¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ä»Ä¹â¥ー¥×¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖJRE¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¹¥¤¥«¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Æ¸½¶â¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä¸½¶â²½¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍÑ¤Ë¸ýºÂºî¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¹¶Î¬Ë¡¤Ï¾Ò²ð¥³ー¥É¤Î³èÍÑ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤³è¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¸ø³«¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è»ëÄ°¼Ô¤ÎÅê»ñ¤ä¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤â¤Î¤ê¡¢¡ÖNISAÏÈ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤é¤½¤Ã¤Á¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ý¥¤³è´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Öº£Æü¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È·ë¤Ó¡¢¥Ý¥¤³è¤Ç¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
