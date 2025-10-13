この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口と姿勢の専門家・まい先生が語る「舌と口の機能が言葉発達のカギ」年少期のケアを推奨

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『3歳までにチェック！言葉の発達とお口の使い方の秘密』と題した動画で、お口と姿勢の専門家・まい先生が子どもの言語発達と言葉のトレーニングについて詳しく解説した。まい先生は、発音の癖やいわゆる「赤ちゃん言葉」について、「ちっちゃいからかわいいで許される問題じゃないよね、って私は最近思ってるんですよ」と独自の見解を示し、可愛らしい幼児語が後に発音障害や学習につまずくリスクになる可能性を指摘した。



動画内で、まい先生は「2歳ぐらいだと、まだ発達上そこまで気にしないんだろうなと思いますが、3歳だったらちょっと気にかけるかな、ぐらいな感じ」と語り、発音の遅れに気づいた場合は、年中・年長の時期に言語聴覚士など専門家への相談を勧めた。「年少さんあたりぐらいまでは様子見ますけど、年中年長ぐらいになってくると、ちょっと相談していった方がいいかねっていう話はしてます」と明確な判断基準も述べている。



また、発音や言葉の発達に影響を与える『舌の使い方とお口の使い方』を重要視。「自分が動かしたい方法で舌や口が使えるようになることが、正しい言語発達に直結する」と語るまい先生は、幼少期の授乳や離乳訓練で舌の動きをしっかり学ばせることの重要性を強調。「呼吸、咀嚼、嚥下っていうのが一番土台になってる」と述べ、基本的な口腔機能のトレーニングが将来の発音や言語発達の基盤となるとの考えを示した。さらに、早期からのトレーニングで発音ミスのリスクを大きく下げることができるとアドバイスした。



動画の最後には、「この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね」と締めくくっており、正しい知識の普及と子育て世代への啓発にも力を入れている印象的な内容となった。